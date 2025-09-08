Bolivia y el repechaje: ganarle a Brasil y rezar

El objetivo de Bolivia es claro: debe ganarle a Brasil el martes y rezar para que Colombia le saque puntos a Venezuela en Maturín para meterse en el repechaje intercontinental para la Copa del Mundo de 2026.

La Verde y la Vinotinto vienen de perder por el mismo marcador de 3-0 el jueves. Venezuela en la despedida de Leo Messi de las canchas de su país y Bolivia frente a una Colombia en Barranquilla que selló su regreso al Mundial tras ausentarse de Catar 2022.

Así las cosas, Venezuela llega a la decimoctava y última fecha con todo a favor para quedarse con el séptimo lugar del premundial, ya que tiene 18 unidades y un saldo de goles de menos 7, mientras que Bolivia tiene 17 puntos y -19 de goles.

La situación no es fácil para una Bolivia que ha transitado en las últimas fechas de la algarabía a la tristeza.

No solo deberá vencer al equipo que comanda Carlo Ancelotti, sino que también necesita que Venezuela no se imponga a Colombia en Maturín, en un juego que se disputará en simultáneo desde las 23H00 GMT.

- Aprovechar la altura -

Desde que asumió como DT de la selección boliviana, a mediados del año pasado, Oscar Villegas migró del estadio Hernando Siles de La Paz, a 3.650 msnm, al Villa Ingenio de El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar.

Sus dirigidos comenzaron a sumar y escalar posiciones, pero sus recientes resultados hicieron que bajaran a tierra y que lleguen al cierre clasificatorio dependiendo de otros.

"Brasil va a venir a querer ganarnos", dijo un tranquilo volante Ervin Vaca, durante el último contacto con la prensa el pasado sábado.

Para evitar que los brasileños de Ancelotti se vuelquen al ataque, Vaca dijo que tienen que estar concentrados en la marca desde sus líneas de ataque.

"Vamos a tener que colocar tres" en la delantera, afirmó.

Brasil y Ancelotti treparán a El Alto en segunda posición de las eliminatorias, con 28 puntos, a diez de la campeona del mundo Argentina y con el boleto asegurado para el Mundial de Norteamérica 2026.

Los pentacampeones del mundo, sin Neymar ni Vinícius Jr, jugarán por primera vez en la ciudad de El Alto, escenario elegido por Bolivia para aprovechar al máximo la altura y aspirar a regresar a un Mundial, después de su histórica clasificación a Estados Unidos 1994.

- Carletto, por todo -

Con la misión de honrar su historia, y asegurarse la segunda posición de la tabla, la Canarinha ha avisado que aterrizará en la altura con el deseo de apoderarse del botín.

"La camiseta de Brasil no puede permitir a los jugadores, al equipo, que existan partidos más o menos importante: todos los partidos son importantes", dijo Carletto.

El laureado exentrenador del Real Madrid, que de a poco conoce las vicisitudes de la eliminatoria sudamericana, adelantó que su equipo tendrá cambios respecto al que goleó 3-0 al colista y eliminado Chile la semana pasada en el Maracaná.

El delantero Kaio Jorge, goleador de la liga brasileña, será baja por lesión.

"Vamos a cambiar no solo la estrategia, sino también algunos jugadores", dijo el DT, sobre el que será su primer partido en una ciudad de gran altura.

Para el delantero Gabriel Martinelli, la altitud es "sin duda un factor que molesta" a los visitantes. "Pero estamos concentrados en el partido", aseguró.

Probables alineaciones:

Bolivia: Carlos Lampe - José Sagredo, Luis Haquin, Diego Arroyo, Diego Medina - Ervin Vaca, Gabriel Villamil, Miguel Terceros - Henry Vaca, Enzo Monteiro, Carmelo Algarañaz. DT: Oscar Villegas.

Brasil. Alisson - Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos - Bruno Guimarães, João Gomes, Andrey Santos, Estêvão - Gabriel Martinelli, João Pedro. DT: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Cristian Garay (CHI).