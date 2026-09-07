Boca y Sao Paulo se sacan chispas en unos cuartos de la Sudamericana sin Neymar

Sin la presencia de Neymar, lesionado, los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, que se inician el martes, entregan desde cruces entre pesos pesados del continente a otro entre las dos revelaciones del torneo.

La ronda de ida de los cuartos de final se jugará entre este martes y el jueves y las revanchas la semana próxima.

- Boca-Sao Paulo: una final adelantada -

La serie más atractiva la protagonizarán Boca Juniors y Sao Paulo, dos gigantes del continente que acumulan nueve copas Libertadores y tres Sudamericanas entre ambos.

Se iniciará el martes (00H30 GMT del miércoles) en La Bombonera.

El Boca del Rodolfo Arruabarrena espera por el peligroso tricolor paulista, que dirige el exseleccionador brasileño Dorival Junior, con la vuelta de su jugador estrella, Leandro Paredes.

El volante el campeón mundial en Catar 2022 no jugó los últimos partidos del Xeneize en el torneo doméstico por precaución, según el Vasco.

"Fue al banco por necesidad", dijo el DT. "Hay que tener los cuidados necesarios, porque viene de una prolongada actividad".

Boca apuesta todas sus fichas a ganar por tercera vez la Sudamericana, tras 2004 y 2005, convertirse en su máximo ganador y de paso asegurarse su lugar en la fase de grupos de la Libertadores de 2027.

El Sao Paulo, campeón de la Sudamericana en 2012, venció el sábado 2-0 al Atlético Mineiro en la liga brasileña, en la que marcha a mitad de tabla.

- Santa Fe sueña con otro golpe -

También el martes, en Bogotá (22H00 GMT), Independiente Santa Fe quiere seguir matando gigantes.

Tras su histórica victoria en octavos ante River Plate, al que eliminó en el Monumental de Buenos Aires en una dramática tanda de penales 8-7, el Cardenal espera ahora por el Vasco da Gama.

"Vasco da Gama será un rival difícil. Desde hace muchos años los brasileros dominan la Libertadores y Sudamericana", aseguró el DT del Santa Fe, el uruguayo Pablo Repetto.

"¿Es menos favorito que River? Sí, pero para todos es favorito", añadió Repetto, que sin embargo se mostró optimista: "dentro nos sentimos favoritos y así vamos a jugar".

El Vasco da Gama está en zona de descenso en el Brasileirão, pero es semifinalista de la Copa do Brasil y avanzó a cuartos de la Sudamericana con una goleada 4-1 al Olimpia en Asunción.

- Neymar, otra vez lesionado -

El miércoles (22H00 GMT) el Santos será local en Vila Belmiro ante el Atlético Mineiro sin el astro Neymar, nuevamente lesionado.

Ney, de 34 años, sufrió una lesión muscular en una pierna la semana pasada en partido de la Copa do Brasil y estará de cuatro a ocho semanas de baja.

"Los resultados indicaron una lesión muscular tipo 2B en el recto anterior del muslo derecho", informó el Santos en una nota en la que no mencionó plazos de recuperación.

El Peixe está cerca de la zona baja en el campeonato brasileño, preocupado por escalar posiciones y olvidarse definitivamente del descenso.

Atlético Mineiro, por su lado, navega en aguas tranquilas en el Brasileirão y puede apostar de lleno a la Sudamericana, en la que en octavos eliminó a otro brasileño, el Red Bull Bragantino.

El Galo, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, cayó el sábado con el Sao Paulo y se le cortó una racha de catorce partidos sin derrotas en todas las competiciones (ocho victorias y seis empates).

- Cienciano-Montevideo City: duelo de outsiders -

La ronda de ida se cerrará en los 3.400 metros de altitud de Cusco el jueves (00H30 GMT del viernes), donde el Cienciano recibirá al Montevideo City Torque en cruce entre las sensaciones del certamen.

El equipo peruano sueña con emular su gesta de 2003, cuando ganó la Copa Sudamericana por única vez.

Cienciano se ha mostrado altamente peligroso en su casa, donde en octavos humilló 6-1 al Botafogo, asestándole la peor derrota de un equipo brasileño en torneos continentales.

Pero el entrenador del Ciudadano uruguayo, Marcelo Méndez, se tiene fe.

"Queremos quitar trascendencia a esto (la altura). Sabemos que es algo que sucede, no lo podemos evitar y hay que convivir con esa sensación de ahogo. Hay que confiar en lo que podamos hacer nosotros", afirmó.

El Torque, perteneciente al City Group, sorprendió al liderar su grupo por delante del poderoso Gremio de Porto Alegre y eliminar en octavos al argentino Tigre, que llegaba agrandado tras dejar por el camino al uruguayo Nacional.