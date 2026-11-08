Blades Brown hace historia como el campeón más joven del PGA Tour

El estadounidense Blades Brown, de 19 años, se convirtió este domingo en el ganador más joven del PGA Tour en casi un siglo al imponerse en el desempate del World Wide Technology Championship de México, tras firmar una ronda final de 63 golpes y nueve bajo par.

Brown remontó una desventaja de siete golpes en Cabo San Lucas y derrotó a Ben James en un desempate a muerte súbita para coronar una semana inolvidable en el circuito norteamericano.

Natural de Tennessee, Brown había comenzado la jornada final empatado en la novena posición, pero completó la ronda más baja del día con diez birdies para alcanzar una marca de 23 golpes bajo par.

Un birdie en el hoyo 18 le permitió adueñarse provisionalmente del liderato mientras James, el puntero al inicio de la jornada, aún permanecía en el recorrido con opciones de respuesta.

Necesitado de un eagle en el último hoyo para igualar la marca de Brown, James embocó un putt de unos seis metros y forzó un desempate en el mismo par cinco.

Los dos jugadores alcanzaron el green en dos golpes durante el primer hoyo extra, pero ninguno aprovechó la ocasión. Brown dejó escapar una oportunidad de birdie después de que James también fallara su intento.

La definición llegó en la repetición del hoyo 18. Tras dos golpes de aproximación imprecisos, James erró un putt de menos de dos metros y Brown aprovechó la oportunidad para sellar la victoria.

"Los hoyos de desempate son simplemente increíbles. Te ponen a prueba de tantas maneras diferentes", dijo Brown, quien tuvo que esperar mucho tiempo entre el final de su ronda y el desempate.

"Estaba golpeando pelotas y vi que él había acertado, y pensé: 'Muy bien, desempate, vamos'. Conozco a Ben desde que éramos golfistas aficionados, y es un jugador simplemente increíble. Esta vez lo vencí, pero estoy seguro de que seguiremos enfrentándonos en los años venideros".

Con 19 años y cinco meses, Brown se convirtió en el cuarto ganador más joven de la historia del PGA Tour y superó la marca establecida por Jordan Spieth -19 años y 11 meses- en el John Deere Classic de 2013 como el ganador más joven de la era moderna.

Michael Kim terminó tercero con 22 bajo par, a un golpe de los líderes, mientras que el japonés Kensei Hirata concluyó cuarto con 21 bajo par y David Ford ocupó la quinta posición.

Brown decidió no asistir a la universidad y convertirse en profesional inmediatamente después de terminar la escuela secundaria, una apuesta arriesgada que comenzó a dar resultados durante la presente temporada.

"Es una locura... poder finalmente tener mi primer título es algo muy especial", dijo Brown.