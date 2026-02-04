Biniam Girmay gana la primera etapa de la Vuelta a Valencia

El velocista eritreo Biniam Girmay se impuso al esprint en la primera etapa de la Vuelta a Valencia, este miércoles con final en la localidad castellonense de Torreblanca (este de España).

El maillot verde del Tour de Francia en 2024 superó sobre la línea de meta al belga Arne Marit y al italiano Giovanni Lonardi.

Es la primera victoria del curso del corredor africano de 25 años, que esta temporada ha fichado por el equipo NSN, heredero del Israel-Premier Tech.

Girmay defenderá el jueves el maillot de líder en la segunda etapa, una contrarreloj de 17 km en la que el belga Remco Evenepoel aparece como el gran favorito a la victoria.

. Resultado de la 1ª etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana:

1. Biniam Girmay (ERY/NSN), los 160 km en 3h25:41

2. Arne Marit (BEL) m.t.

3. Giovanni Lonardi (ITA) m.t.

4. Carl-Frederik Bévort (NOR) m.t.

5. Alexander Vlasov (RUS) m.t.

...

. Clasificación general:

1. Biniam Girmay (ERY/NSN) en 3h25:31

2. Arne Marit (BEL) a 4.

3. Giovanni Lonardi (ITA) a 6.

4. Mats Wenzel (LUX) a 4.

5. Diego Pablo Sevilla (ESP) a 4.

...

7. Remco Evenepoel (BEL) a 9.

...