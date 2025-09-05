Binder firma unos libres de récord en Cataluña, Marc Márquez cuarto

El sudafricano Brad Binder (KTM) sorprendió este viernes al lograr el mejor tiempo en los entrenamientos clasificatorios del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, logrando el récord del circuito, mientras que Marc Márquez (Ducati), líder del Mundial, fue cuarto.

Binder, que estableció un nuevo récord en el circuito de Barcelona-Catalunya, superó a dos españoles, su compañero de equipo Pedro Acosta (KTM) y Alex Márquez (Ducati-Gresini), por 104 y 139 milésimas de segundo, respectivamente.

Las KTM demostraron estar en buena forma en el trazado catalán, ubicado en las colinas de Montmeló, a unos treinta kilómetros de Barcelona, ya que Acosta había dominado los entrenamientos libres al final de la mañana.

Binder mejoró después en 49 milésimas la marca anterior para establecer un nuevo tiempo de referencia, que, sin embargo, podría ser superado el sábado durante las clasificaciones.

Marc Márquez, intocable durante tres meses con 14 victorias consecutivas, siete en carreras esprint y siete en Grandes Premios, tuvo que conformarse con el cuarto tiempo, a 224 milésimas de Binder.

El seis veces campeón del mundo, rumbo a su séptima corona en la categoría reina, advirtió el jueves que el trazado catalán era uno de los menos favorables para él y destacó las fortalezas de sus rivales, como quedó patente este viernes.

En cambio, el español de 32 años seguirá siendo el gran favorito en las clasificaciones y las dos carreras del fin de semana.

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) consiguió el quinto mejor tiempo, por delante de sus compatriotas Enea Bastianini (KTM-Tech3) y Franco Morbidelli (Ducati-VR46).

Decidido su futuro desde el comienzo de la semana con su extensión de contrato de dos años con LCR, el francés Johann Zarco (Honda-LCR) también destacó.

Segundo en los entrenamientos libres de la mañana, logró luego el octavo mejor tiempo en los entrenamientos clasificatorios y competirá el sábado en la Q2, la segunda parte de las clasificaciones que determina los primeros 12 lugares en la parrilla de salida.

El italiano Luca Marini (Honda) y el japonés Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) completan el Top 10.

El compañero de equipo de Márquez en el equipo oficial Ducati, el italiano Francesco Bagnaia, vivió otra jornada catastrófica el viernes al hacer solo el 21º tiempo.