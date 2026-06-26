Bezzecchi domina los ensayos clasificatorios de MotoGP en Países Bajos

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) firmó el mejor tiempo de los ensayos clasificatorios del Gran Premio de Países Bajos, décima cita de la temporada de la MotoGP, este viernes en el circuito de Assen.

El líder del Mundial superó a los españoles Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse) y Pedro Acosta (KTM) por 177 y 187 milésimas de segundo, respectivamente.

Cinco días después de haber sido suspendido en el Gran Premio de la República Checa por haber golpeado a un comisario tras una caída en la carrera esprint de Brno, el piloto transalpino comenzó bien su fin de semana en la apodada como "Catedral de la Velocidad".

El japonés Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) fue cuarto, delante de las dos Ducati oficiales, las del italiano Francesco Bagnaia y el español Marc Márquez.

El Top 10 se completó con los italianos Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) y Enea Bastianini (KTM-Tech3), y con los españoles Jorge Martín (Aprilia) y Álex Márquez (Ducati-Gresini).

Ese último, de regreso de una lesión y que había renunciado a disputar las carreras en Brno por unos dolores persistentes después de los ensayos del viernes, se cayó violentamente en el final de la sesión y fue conducido al centro médico.

Un percance similar sufrió su compatriota y compañero de equipo Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini), que se fue al asfalto y luego pudo ponerse en pie, aunque con dificultades.

Los diez primeros de los ensayos de este viernes pasan directamente a la Q2, la segunda manga clasificatoria donde se decide la parrilla de salida, mientras que el resto debe pasar primero por la Q1 y tratar de conseguir allí su pase a la Q2.

- Resultados de los ensayos clasificatorios del viernes en Assen:

1. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 1:31.123 (Q)

2. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) a 0.177 (Q)

3. Pedro Acosta (ESP/KTM) 0.187 (Q)

4. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 0.239 (Q)

5. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0.261 (Q)

6. Marc Márquez (ESP/Ducati) 0.323 (Q)

7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 0.342 (Q)

8. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 0.465 (Q)

9. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 0.515 (Q)

10. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 0.578 (Q)

11. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 0.604

12. Joan Mir (ESP/Honda) 0.702

13. Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR) 0.733

14. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 0.738

15. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 0.963

16. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) 1.181

17. Álex Rins (ESP/Yamaha) 1.249

18. Luca Marini (ITA/Honda) 1.278

19. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 1.302

20. Toprak Razgatlioglu (TUR/Yamaha-Pramac) 1.470

21. Brad Binder (RSA/KTM) 1.704

22. Augusto Fernández (ESP/Yamaha) 1.987

23. Cal Crutchlow (GBR/Honda-LCR) 2.092

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