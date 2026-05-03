Benavídez derrota a Ramírez por nocaut y reta a Canelo Álvarez

El boxeador mexicoamericano David Benavídez se mostró en su máximo nivel este sábado al derrotar por nocaut técnico a Gilberto "Zurdo" Ramírez, para quedarse con los títulos de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Benavídez, de 29 años, mejora su récord a 32-0 con 26 triunfos por la vía del nocaut.

"Entrené durísimo, fueron cinco meses, yo sabía lo que podía hacer y que esto podía terminar así", dijo Benavídez a los miles de aficionados que colmaron el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

"Sabía que mis combinaciones iban a hacer el trabajo, no importa quien sea, siempre estoy listo para pelear", expresó.

El combate fue intenso y muy parejo en los primeros rounds, hasta que en el cuarto Benavídez llevó a la lona al mexicano Ramírez, quien logró ponerse de pie segundos antes de que sonara la campana.

En el sexto asalto y después de un gancho de derecha fulminante, Benavídez volvió a descargar golpes sin consideración, aumentando el daño en el ojo derecho de Ramírez quien eventualmente volvió a la lona sin tiempo de recuperación.

Ramírez abandonó el ring casi de inmediato, con daño visible en el ojo derecho y la nariz. Fue su segunda derrota en 40 combates (38-2).

La última derrota de Ramírez sucedió el 5 de noviembre del 2022 cuando cayó frente al ruso Dmitry Bivol por decisión unánime.

Conocido como "El Monstruo Mexicano", Benavídez apuntó al máximo representante del boxeo azteca en los últimos años, Canelo Álvarez, como uno de sus próximos combates.

"No podemos dejar esa pelea en la mesa, tengo respeto por Canelo pero yo también soy un campeón", finalizó un emocionado Benavídez.