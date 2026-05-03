$!Vuelven a vulnerar la cuenta de Instagram de la Contraloría

La mañana de este domingo 3 de mayo, la cuenta oficial de Instagram de la Contraloría General de la República sufrió una vulneración por parte de terceros. De acuerdo con la entidad, el ataque consistió en la eliminación de todas las publicaciones de la cuenta dejando el perfil institucional vacío.

Manifestaron que ante el incidente, el equipo de informática de la institución activó los protocolos de seguridad. Actualmente, los expertos trabajan para recuperar el control total de la cuenta, restablecer el contenido eliminado y determinar el alcance real de esta intrusión en sus sistemas.

La Contraloría fue enfática al advertir a la ciudadanía que cualquier mensaje, historia o contenido que aparezca en dicha red social durante estas horas no es información oficial. La entidad se desvincula de cualquier comunicación emitida bajo estas circunstancias, instando a los usuarios a ser cautelosos con lo que se publique en el perfil afectado.

Finalmente, la institución ofreció disculpas por los inconvenientes y reafirmó su compromiso con la transparencia y la seguridad de la información. Asimismo, afirmaron que mientras se restablece la normalidad, están reforzando las medidas técnicas y administrativas para evitar que “invitados no deseados” vuelvan a comprometer sus canales oficiales de comunicación.