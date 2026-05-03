Un conato de incendio se registró la madrugada de este domingo en la sede del IDAAN

Un conato de incendio se registró la madrugada de este domingo, 3 de mayo en la sede principal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), ubicada en Vía Brasil, informó la entidad.

A través de una nota de prensa el IDAAN indicó que tras la alerta, unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá acudieron rápidamente al lugar, logrando ubicar el foco del incidente en uno de los pisos del edificio. La oportuna intervención evitó que las llamas se propagaran hacia otras áreas, limitando los daños principalmente a las oficinas de Recursos Humanos y Asesoría Legal.

Asimismo destacó que de acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas heridas. Sin embargo, los daños materiales están siendo evaluados por las autoridades competentes.

El IDAAN enfatizó que actualmente, personal del Cuerpo de Bomberos permanece en el sitio realizando las investigaciones para determinar las causas del incidente. Paralelamente, técnicos de Naturgy llevan a cabo inspecciones en el sistema eléctrico del edificio como parte del protocolo de seguridad.