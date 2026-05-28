Ben Shelton, quinto del mundo, cae en segunda ronda en Roland Garros

El estadounidense Ben Shelton, quinto jugador mundial, cayó por sorpresa en la segunda ronda de Roland Garros al perder ante el belga Raphaël Collignon (62º) este jueves en París.

La derrota de Shelton fue además clara, en tres sets, por 6-4, 7-5 y 6-4, en dos horas y un minuto, y sin que el tenista de Atlanta consiguiera ningún quiebre de servicio.

Este resultado deja al número seis del ranking ATP, el canadiense Felix Auger-Aliassime, como el jugador de mayor rango en la mitad alta del cuadro, que sufrió este jueves un auténtico terremoto cuando el número uno mundial, Jannik Sinner, fue eliminado por el argentino Juan Manuel Cerúndolo (56º).

Collignon, que el año pasado ya había llegado a tercera ronda en un Grand Slam, el Abierto de Estados Unidos, se enfrentará en la siguiente ronda al griego Stefanos Tsitsipas (79º) o al italiano Matteo Arnaldi (104º).

Para Shelton, esta derrota supone la primera eliminación antes de la tercera ronda en un Grand Slam desde que cayó en esa tercera fase en Wimbledon en 2023.