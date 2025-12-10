Bayern, Barça y Atlético remontan en Champions, Liverpool resucita en Milán

En una noche de remontadas; Bayern Múnich, Barcelona y Atlético superaron un gol en contra para finalmente lograr la victoria, este martes en sus partidos de la antepenúltima jornada de la Liga de Campeones, con el Liverpool resucitando en Milán para batir 1-0 al Inter.

Un penal cometido por agarrón de Alessandro Bastoni a Florian Wirtz y convertido por el húngaro Dominik Szoboszlai (88') decidió un intenso duelo.

La alargada sombra de Mohamed Salah, excluido de la convocatoria de los Reds por criticar al técnico Arne Slot, flotaba en San Siro.

Pero el Liverpool se sobrepuso a la crisis abierta por su leyenda para recuperar el paso y volver al Top-8 -clasificación directa a octavos- del que se había descolgado tras caer 4-1 en Anfield contra el PSV la pasada jornada.

El Inter, impecable hasta hace dos semanas, suma su segunda derrota consecutiva, tras haber caído contra el Atlético de Madrid (2-1).

- La gran noche de Koundé -

Un doblete de cabeza del lateral derecho francés Jule Koundé permitió al Barcelona llevarse (2-1) un partido que había comenzado perdiendo ante el Eintracht Fráncfort, derrota que hubiera comprometido su futuro en la gran competición continental.

En el regreso del himno de la Champions al Camp Nou más de 1.000 días después, la victoria azulgrana tuvo un héroe inesperado. Providencial, en tres minutos ((50' y 53') el internacional francés cabeceó los centros de Marcus Rashford y Lamine Yamal para firmar el triunfo.

"A veces toca y estoy muy feliz. Creo que hemos controlado la primera parte, nos marcan en la única ocasión, nos ha faltado arriesgar más y tener más intensidad con y sin balón", dijo Koundé.

El arquero Joan García, que recupera su mejor versión tras su lesión, se encargó de ponerle el candado al partido y permitir al Barcelona mantener las opciones de terminar en el Top-8.

- El Chelsea se apaga en Bérgamo -

Tanto Atlético, 3-2 ante el PSV Eindhoven en Países Bajos, como el Marsella, mismo resultado ante el Saint-Gilloise en Bélgica, también empezaron por detrás y remontaron para finalmente imponerse con suspense.

Julián Álvarez (37'), David Hancko (52') y Alexander Sørloth (56') marcaron los goles rojiblancos, mientras que por el PSV había abierto el marcador Guus Til (10') y recortó diferencias Ricardo Pepi (85').

"Estamos contentos. Lo necesitábamos después de esas dos derrotas. Ellos venían muy bien, ganaron en Anfield y al Nápoles. Era muy importante para nosotros. Sabemos lo difícil que es esta competición, tenemos que seguir sumando", dijo el argentino Julián Álvarez. Su equipo duerme en el Top-8.

En Bruselas un gol del brasileño Paixao (15') y un doblete de Mason Greenwood (41' y 58') permitieron al Marsella remontar el tanto inicial de Anan Khalaili (5') y seguir soñando con llegar lejos.

Sorpresa en la Liga de Campeones, el Atalanta se situó tercero con 13 puntos tras tumbar 2-1 al campeón del mundo, un Chelsea que venía de lograr un brillante triunfo ante el Barcelona (3-0) y que había empezado ganando.

- Lennart Karl es cosa seria -

También necesitó levantar un gol, en su caso como local, el Bayern Múnich ante el Sporting de Lisboa después de que Joshua Kimmich (54') marcara en propia puerta. Rectificaron a su compañero Serge Gnabry (65'), el fenómeno de 17 años Lennart Karl (69') y el francés Jonathan Tah (77').

Con 17 años y 290 días, Karl es el jugador más joven en marcar en tres partidos consecutivos de la Champions -ante Brujas, Arsenal y Sporting-.

"Muestra en los entrenamientos que sabe marcar goles. Ya ha hecho muchos, consigue numerosas ocasiones, tiene algo especial, ese primer contacto", señaló el director deportivo del Bayern Max Eberl.

Los bávaros suman 15 puntos de 18 posibles, tras haberse dejado su primera derrota de la temporada en Londres ante el Arsenal, único equipo invicto de la competición, hace dos semanas.