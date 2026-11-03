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Barcelona vence 3-0 a Aston Villa y se alza a zona noble en Champions

Barcelona vence 3-0 a Aston Villa y se alza a zona noble en Champions
AFP | El delantero inglés del Barcelona, Anthony Gordon (n.º 17), aplaude al finalizar el partido de la cuarta jornada de la primera fase de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y el Aston Villa.
AFP
03 de noviembre de 2026

El FC Barcelona derrotó 3-0 al Aston Villa inglés, este martes en la 4ª jornada de la fase de liga de la Champions League, y se colocó en la zona alta del grupo único de 36 equipos.

Bajo una intensa lluvia en el Camp Nou, los azulgranas infligieron la primera derrota en la competición a los “Villanos” de Unai Emery con un gol de bella factura de Lamine Yamal (7’), y un doblete del brasileño Rapinha (52’, 64’).

Con esta segunda victoria consecutiva entre liga y Champions, los hombres de Hansi Flick dejan atrás definitivamente el bache que atravesaron al perder con el PSG (4-2) en la máxima competición europea hace dos semanas, antes de la dura derrota en casa ante el Real Madrid (2-1) en el campeonato doméstico.

El conjunto culé pasa a ocupar el segundo puesto provisional en el grupo de Champions, sólo por detrás del vigente campeón PSG, donde suma 9 puntos, fruto de tres victorias y una derrota.

Sin cuajar un fútbol brillante, al Barça le bastó una genialidad de Lamine Yamal, el gran momento goleador de Rapinha y un par de intervenciones de mérito de su arquero Joan Garcia para hacer hincar la rodilla a un Aston Villa que llegó al feudo azulgrana con pleno de victorias en Champions, si bien todos ellos de menor entidad que el Barça.

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