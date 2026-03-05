Báez abre camino para Argentina en Indian Wells y Dimitrov se cita con Alcaraz

En una jornada de gran protagonismo argentino, Sebastián Báez fue el primero en meterse este jueves en la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos), con el búlgaro Grigor Dimitrov sacando turno como primer rival de Carlos Alcaraz.

El número uno mundial entrará en acción en la segunda ronda de este primer Masters 1000 del año, al igual que Jannik Sinner, Novak Djokovic y el resto de cabezas de serie.

Este jueves, en el arranque de la segunda jornada, Báez no pasó por graves dificultades para tumbar al taiwanés Chun-Hsin Tseng por 6-3 y 6-2.

El jugador bonaerense salvó las únicas tres oportunidades de break de su rival en la hora y 21 minutos de partido.

Báez, número 53 de la ATP, vuelve así a la segunda ronda tras la derrota del año pasado en el debut ante el italiano Matteo Gigante.

Su rival será el checo Jiri Lehecka, vigesimotercero del ránking mundial y una de las figuras del pujante tenis checo.

Argentina ya había colocado el miércoles en la segunda fase a Camilo Ugo Carabelli y este jueves tiene otras tres bazas, dos de las cuales estarán bajo los focos de la sesión nocturna de la pista central.

Francisco Comesaña chocará con el estadounidense Sebastian Korda y Solana Sierra cerrará el programa frente a la también local Peyton Stearns.

El otro representante albiceleste será Juan Manuel Cerúndolo frente al neerlandés Botic van de Zandschulp, al que ha vencido en sus tres duelos anteriores.

Por el tenis sudamericano también saltarán a escena el chileno Alejandro Tabilo ante la promesa española Rafael Jódar, de 19 años, y la colombiana Emiliana Arango ante la estadounidense Hailey Baptiste.

- Regresa Venus Williams -

En la mañana, la pista central abrió sus puertas para el choque entre Dimitrov y el francés Térence Atmane, del que salía el primer rival de Alcaraz.

El búlgaro, descendido hasta el puesto 42 de la ATP, impuso su experiencia para sacar el boleto por marcador de 6-4, 5-7 y 6-4.

Atmane, de 24 años, sigue sin repetir un éxito como el del pasado Masters 1000 de Cincinnati, en el que se encaramó hasta las semifinales partiendo desde la fase de clasificación.

Aunque 12 años mayor que Alcaraz, Dimitrov es un rival mucho más peligroso de lo habitual en el debut de un torneo.

El ex número tres mundial ya estuvo a punto de tumbar el año pasado a otro gigante, Jannik Sinner, en Wimbledon, en una de las secuencias más crueles de la temporada.

Dimitrov dominaba por dos sets de ventaja al italiano cuando se vio obligado a retirarse por problemas físicos.

Tras el triunfo del búlgaro saltó a escena la emblemática Venus Williams, de regreso a Indian Wells a sus 45 años.

La estadounidense se batía con la francesa Diane Parry en busca de su primera victoria en el desierto californiano desde 2019.

El regreso de Williams, ausente el año pasado, ocurre en medio de la enorme expectación generada por el posible regreso al tenis de su hermana menor, Serena Williams.