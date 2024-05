Badosa espera olvidarse de la lesión para responder en Roland Garros

Tras dos temporadas marcadas por una lesión de espalda y haber caído al puesto 140 del ranking femenino, la tenista española Paula Badosa, exnúmero 2 mundial, espera responder "emocionalmente" pese a sus dificultades para encontrarse en plenitud física.

"Me gustaría estar como antes de la lesión. Ahora mismo cada torneo es así. Mentalmente voy a intentar estar ahí", explicó en esta conferencia de prensa este sábado la tenista catalana nacida en Nueva York.

"Soy muy emocional. Si el físico no está donde yo quisiera, al menos que emocionalmente esté bien. Lo físico no lo puedo controlar, lo emocional ya sí depende más de mí", señaló.

Badosa llegó a ser número 2 del mundo en 2022 pero desde principios de 2023 una lesión de espalda le supone un quebradero de cabeza y le ha alejado de la élite.

Vuelve ahora a Roland Garros, un torneo que se perdió en 2023 por sus problemas físicos y donde en 2021 tuvo su mejor actuación en un Grand Slam, alcanzando los cuartos de final. En su etapa como júnior fue incluso campeona en la tierra batida de París, en 2015.

Sobre el estado actual del circuito femenino, Badosa deseó que la rivalidad actual entre las dos primeras del mundo, la polaca Iga Swiatek y la bielorrusa Aryna Sabalenka, pueda ayudar a la dimensión mediática de la disciplina.

"En una película te suele no gustar cómo es el final, pero que pueda haber una nueva final Iga-Aryna también puede enganchar, la gente puede preguntarse a ver si Aryna puede ganarle esta vez después de venir de perder dos finales seguidas ante Iga. En el circuito masculino está todo ahora más abierto, es normal después del Big 3 [Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic], pero en el femenino esto es nuevo", estimó.

Su regreso a Roland Garros coincide además con la edición de la probable despedida de ese torneo de su compatriota Nadal, ganador 14 veces en la Philippe Chatrier de París.

"Recuerdo la primera vez que ganó. Es mi ídolo, mi ejemplo, por los valores que transmite", afirmó.

"Me pone muy triste no tenerle más años, pero el tiempo pasa rápido. Ojalá no sea el último, pero si lo es, que lo disfrute", deseó.

Badosa comenzará en la primera ronda de Roland Garros frente a la británica Katie Boulter, 28ª del mundo.