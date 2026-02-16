Deportes

Austria gana el oro olímpico en Súper Equipo de saltos de esquí

Los austríacos Stephan Embacher (izquierda) y Jan Hoerl (derecha) celebran sus títulos en la prueba de Súper Equipos masculinos de saltos de esquí. En Predazzo (norte de Italia), el 16 de febrero de 2026 Anne-Christine POUJOULAT
AFP
16 de febrero de 2026

Los saltadores de esquí austríacos ganaron este lunes el oro en la prueba masculina Súper Equipo, una nueva fórmula introducida en estos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

La competición fue acortada respecto a su esquema inicial debido a la nieve que caía con fuerza en Predazzo.

Los organizadores decidieron anular la tercera y última manga, y dejar como resultados finales los obtenidos al término de la segunda.

Austria, con Stephan Embacher y Jan Hoerl, acabó esa segunda manga en cabeza y fue proclamada campeona, en un podio que completaron Polonia (plata) y Noruega (bronce).

El Súper Equipo reemplaza al antiguo concurso por equipos masculinos. El principio cambio entre uno y otro es que los equipos se reducen a dos saltadores en vez de los cuatro de la fórmula anterior.

Con esa prueba, los saltos de esquí quedan concluidos en estos Juegos Olímpicos.

