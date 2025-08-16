Australia sorprende a Sudáfrica en el arranque del Rugby Championship

El Rugby Championship 2025 comenzó con sorpresa: Australia se impuso en su visita a la campeona mundial Sudáfrica por 38 a 22, este sábado en el estadio Ellis Park de Johannesburgo.

Después de 18 minutos de juego, los australianos perdían 22-0 y parecían destinados a la derrota, pero despertaron ahí y, con un parcial de 38-0, consiguieron dar la vuelta al partido de manera espectacular en la segunda parte.

Gracias a ese recital ofensivo, en el que destacó el capitán Harry Wilson con dos tries, los Wallabies se impusieron a los Springboks como visitantes por primera vez desde 2011.

Sudáfrica intentará reaccionar el sábado de la próxima semana en su segundo duelo ante los australianos, esa vez en Ciudad del Cabo.

El otro duelo de la primera jornada del Rugby Championship mide este sábado a Argentina y Nueva Zelanda en Córdoba.