Aston Villa dispuesto a denunciar a Carragher por comentario sobre Emery

El Aston Villa anunció su intención de emprender acciones legales contra el exdefensa del Liverpool y ahora comentarista Jamie Carragher por lo que el club describió como "insultos inaceptables" hacia la entidad y sus aficionados.

Carragher, un comentarista destacado de Sky Sports y CBS, se ha enfrentado a una fuerte reacción de los seguidores del Villa por sugerir que el técnico Unai Emery debería ser candidato para reemplazar al cuestionado Michael Carrick en el Manchester United.

"Aston Villa emprenderá acciones legales contra Jamie Carragher por sus insultos inaceptables hacia el club y sus aficionados", declaró el presidente del Villa, Nassef Sawiris, en un breve comunicado publicado en las redes sociales del club.

"Aston Villa no permitirá que nadie detenga nuestra ascensión en el fútbol inglés y europeo".

Emery ha transformado el destino del Villa desde que asumió el cargo hace cuatro años.

El DT español llevó al club de Birmingham a la Liga de Campeones en dos ocasiones y puso fin a una espera de 30 años por un título al conquistar la Europa League la temporada pasada.

Emery también disfrutó de éxitos en el Valencia y el Sevilla, pero sufrió con las mayores exigencias en sus etapas en el Paris Saint-Germain y el Arsenal.

"Seguro que él querría esa oportunidad de dirigir a un gigante otra vez. En el fútbol hay una jerarquía, te guste o no", declaró Carragher en el pódcast Stick to Football. "El Aston Villa nunca será el Manchester United", agregó.