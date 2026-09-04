Ashley Zárate, a defender la casa y coronarse campeona en la UCC

La panameña Ashley “La Madre” Zárate se anunció lista para llevarse a casa el título del Campeonato Amateur Femenino de MMA (Artes Marciales Mixtas), en las 135 libras, que disputará ante la colombiana Jenny Fernanda Rangel, en la cartelera del evento UCC #88 (Ultimate Combat Challenge).

La velada se realiza hoy, viernes 4 de septiembre, a partir de las 6:00 p.m. (apertura de puertas), en el Centro de Entrenamiento Tierra de Campeones Atheyna Bylon, ubicado en la Cinta Costera, Ciudad de Panamá.

Se espera que el primer combate arranque cercano a las 8:00 p.m. El evento nos presenta 12 peleas internacionales (3 de campeonato, 3 femeninas, además de 3 profesionales) en las disciplinas de MMA, Kickboxing y Muay Thai, a nivel profesionales, amateur y de campeonatos, con exponentes de varios países, como: Colombia, Argentina, Guatemala, Francia, Argentina, y por supuesto, Panamá.

El pleito estelar tendrá al campeón venezolano Thony “La Máquina” Suárez con defensa de su corona de las 205 libras frente al invicto y vigente Campeón Amateur Kevin Rodas, de Honduras. En tanto, Zárate ha practicado varios deportes, como la lucha olímpica y recientemente el powerlifting.

“Llegué a las MMA porque necesitaba algo que me hiciera sentir viva completa. Vengo de la lucha, el boxeo, las MMA juntan todo eso. Llegué a la UCC por trabajo duro. Por tocar puertas, por demostrar en el gimnasio todos los días. Me dieron la oportunidad y no la voy a soltar. El [día] 4 voy por ese cinturón Latam”. Los boletos de esta actividad se comercializan a través de la plataforma www. boletosparami.com.