Aryna Sabalenka, número uno mundial, afronta Wimbledon sin pensar en el ránking

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno de la clasificación mundial, cuyo dominio se ve amenazado por la kazaja Elena Rybakina, aseguró este sábado en Londres, antes del inicio el lunes del torneo de Wimbledon, que no piensa en el ránking.

"A estas alturas de mi carrera, la verdad es que no me preocupa demasiado el ránking", añadió la ganadora de cuatro Grand Slam y número uno mundial desde 2024.

En Wimbledon, un torneo donde la bielorrusa de 28 años nunca ha alcanzado la final, mientras que Rybakina se proclamó campeona en 2022, Sabalenka afirmó que va a centrarse en ella misma.

"Lo que ella haga aquí es asunto suyo", comentó en referencia a la kazaja, que todavía no ha ocupado el puesto de número uno del mundo.

"Pero espero que, al final del torneo, pueda seguir en lo más alto de este deporte", concluyó la bielorrusa, que llega a Londres tras dos dolorosas derrotas en Roland Garros y Berlín, ambas resueltas con un set decisivo perdido por 6-0.

La bielorrusa debutará el lunes en Londres frente a la serbia Teodora Kostovic (184 del mundo).

La tenista, que llegó a decir en caliente que quería "dejar el tenis" tras su derrota en cuartos de final de Roland Garros, asegura haber superado ya esa frustración.

"Unas cuantas bolsas de patatas fritas, algunos caramelos y ya estoy lista para volver", bromeó Sabalenka.

"Más en serio, necesité unos días. Tenía que alejarme del lugar donde había ocurrido todo", explicó la bielorrusa.