Arteta pide contundencia para cerrar el título en la Premier League

Mikel Arteta aspira a que el Arsenal gane con contundencia al descendido Burnley el lunes, cuando está a dos pasos de su primer título de la Premier League en 22 años.

Los hombres de Arteta aventajan en dos puntos al Manchester City, segundo clasificado, a falta de dos partidos, después de que una polémica decisión del VAR anulara un gol del West Ham en los últimos minutos que habría supuesto el empate contra el Arsenal el pasado fin de semana.

Pero el City tiene un tanto más en la diferencia de goles y aún podría arrebatarles el título si el Arsenal tropieza contra el Burnley o en su visita al Crystal Palace en la última jornada de la temporada.

Sobre el papel, el equipo de Pep Guardiola tiene un cierre de campaña más complicado, ya que visita al Bournemouth, que pelea por la clasificación a la Liga de Campeones, antes de recibir al Aston Villa.

"Antes que nada, tenemos que ganarnos el derecho a ganar el partido. Si podemos marcar la diferencia con más goles, mejor todavía", dijo Arteta a los periodistas este jueves.

"Tuvimos un partido realmente duro contra el West Ham. Conseguimos ganarlo y fue una sensación fantástica, pero sabemos que, idealmente, marcar goles va a ser importante", añadió.

El defensa del Arsenal Ben White sufrió una lesión de rodilla contra el West Ham que prácticamente pone fin a su temporada y probablemente arruine sus opciones de jugar con Inglaterra en el Mundial.

El lateral derecho titular de Arteta, Jurrien Timber, también ha estado de baja en las últimas semanas.

Es poco probable que Timber vuelva a jugar en la Premier League esta temporada, pero Arteta confía en que pueda estar en forma para enfrentarse al París Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones, el 30 de mayo.

"Es un jugador muy importante para nosotros, todos lo sabemos, y está haciendo todo lo posible para ayudar al equipo en cualquier faceta", dijo Arteta sobre Timber.

"Conocemos su liderazgo, su calidad y cuánto lo necesita el equipo, y él está intentando todo lo que puede", declaró.

"Existe la posibilidad (de que pueda jugar esta temporada), pero el tamaño de esa posibilidad no puedo decirlo. Va a hacer todo lo que esté en su mano", agregó.