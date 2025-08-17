Arsenal gana 1-0 ante el Manchester United en Old Trafford

El Arsenal marcó pronto y pudo resistir después los ataques del Manchester United, ganando 1-0 en Old Trafford gracias a un gran partido del arquero español David Raya, este domingo en el choque estrella de la primera jornada de la Premier League.

Un saque de esquina lanzado por Declan Rice y rematado de cabeza en el segundo palo por el italiano Riccardo Calafiori (minuto 13), después de una intervención fallida del arquero turco del United Altay Bayindir, fue suficiente para que los tres puntos se fueran a Londres.

Es el tanto 31 marcado en un córner por el Arsenal desde el inicio de la temporada 2023-2024, lo que le confirma como un especialista en ese tipo de acciones.

El Manchester United dio una imagen mejor que la de gran parte de la última temporada, que fue muy decepcionante y en la que terminó decimoquinto. Pero no fue suficiente para evitar la derrota ante su público.

El guardameta visitante David Raya fue el protagonista del partido con sus intervenciones salvadoras, por ejemplo ante un tiro peligroso de Matheus Cunha en el 38 y en un remate de cabeza de Bryan Mbeumo en el 73.

En el 30, a Raya le salvó el poste, en un disparo de Patrick Dorgu.