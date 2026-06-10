Arranca el Mundial 2026: las cinco lesiones más comunes en el fútbol

El fútbol es uno de los deportes más practicados del mundo, pero también uno de los que más lesiones genera debido a los cambios bruscos de dirección, la velocidad, los saltos y el contacto físico.

La celebración del Mundial 2026 se vive en estadios y televisores, pero también en las calles, donde millones de niños, jóvenes y adultos se contagian de la emoción del torneo e intentan reproducir las jugadas de sus ídolos.

“En este sentido, hay que tener en cuenta que los cinco percances más frecuentes son los esguinces de tobillo, las afecciones musculares —como los desgarros de isquiotibiales o cuádriceps—, los traumatismos de rodilla —incluyendo el ligamento cruzado anterior—, las roturas de menisco y las contusiones o golpes directos”, explica el Dr. Naim Dahdah, médico internista y fundador de D-Clinik.

El experto indica que un esguince de tobillo ocurre cuando los ligamentos que estabilizan la articulación se estiran o desgarran, generalmente por una mala pisada o un giro brusco. Por su parte, los problemas musculares suelen producirse por fatiga, falta de calentamiento o sobrecarga física, mientras que los de rodilla son comunes durante giros repentinos o aterrizajes incorrectos.

“La mejor prevención incluye un buen calentamiento, fortalecimiento muscular, hidratación adecuada, descanso suficiente y el uso de la técnica correcta tanto en el entrenamiento como en la competencia”, afirma el Dr. Dahdah.

Específicamente, añade, puede ser difícil diferenciar un esguince de una fractura únicamente por los síntomas, ya que ambos cuadros causan dolor, inflamación y dificultad para caminar.

“Sin embargo, una fractura suele producir un dolor más intenso, incapacidad inmediata para apoyar el pie y sensibilidad directamente sobre el hueso”, señala.

En medicina se utilizan criterios clínicos conocidos como las Reglas de Ottawa para determinar si es necesario realizar radiografías.

“Si existe dolor sobre puntos óseos específicos o si la persona no puede dar al menos cuatro pasos justo después del traumatismo, es crucial descartar una fractura. Por eso, ante un daño importante en el tobillo, la evaluación médica es fundamental para establecer un diagnóstico correcto y evitar complicaciones”, concluye.