Argentina ante Japón en noviembre por un puesto entre la élite de la BJK Cup

El equipo femenino de Argentina de tenis visitará a Japón en noviembre para tratar de acceder al grupo Mundial de la Billie Jean King Cup, según deparó el sorteo realizado este jueves.

Los partidos de los playoffs se disputarán los días 20-21 o 21-22 de noviembre, y permitirán a los siete equipos ganadores integrar la primera división de la BJK Cup 2026, la sucesora de la antigua Copa Federación o Fed Cup, y disputar los clasificatorios de 2024.

Argentina ocupa la 21ª posición en el ranking mundial por equipos femeninos, mientras que las japonesas son décimas en una clasificación liderada por Italia.

Además, Brasil recibirá a Canadá y Francia a Australia en la que será una reedición de la final de 2019, con triunfo para las francesas en Perth.

Los equipos que jueguen como locales podrán elegir el tipo de superficie en los que disputarán el repechaje, que se decidirá al mejor de cinco partidos (dos individuales, un doble, dos individuales).

Playoffs (20-21 o 21-22 de noviembre):

Francia - Australia

Estados Unidos - Hungría

Brasil - Canadá

Polonia - Suecia

Japón - Argentina

Tailandia - Suiza

Eslovenia - Indonesia