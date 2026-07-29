El internacional lanzador derecho Harold Araúz será el abridor de Panamá ante México cuando comience el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, dijo el coach de lanzadores Crispín Poveda, ayer cuando la Selección Nacional de Béisbol Mayor viajó ayer a República Dominicana, sede de este evento deportivo.

Araúz ha estado con Panamá en torneos internacionales de alto relieve, incluyendo el Clásico Mundial, y ahora le tocará abrir el partido inicial este 31 de julio, desde la 1:00 p.m. en el estadio Juan Pablo Duarte. Poveda también informó que el derecho coclesano Darío Agrazal abrirá ante Nicaragua en el segundo partido, previsto para las 9:00 a.m. del 1 de agosto.

Para el juego 3, ante Colombia, no se tiene aún un lanzador determinado, pero se informó que está entre Gilberto Chú y Enrique Saldaña. Con una combinación de experiencia, juventud y el orgullo de representar al país, la Selección tiene la convicción de luchar por los máximos honores.

La delegación: Lanzadores: Harold Araúz, Gilberto Chu, Pedro González, Alberto Guerrero, Kevin Miranda, Alain Pérez, Darío Agrazal, Kevin Rodríguez, Davis Romero y Enrique Saldaña. Receptores: Erasmo Caballero y Mario Sanjur. Cuadro Interior: Arod McKenzie, Edgard Muñoz, Jason Patterson, Héctor Rayo, Joshwan Wright y Abraham Rodríguez. Jardineros: Juan D. Alonso, Luis Castillo, José Mordock, Carlos Mosquera, Jhonny Santos y Jael Escobar. Cuerpo Técnico: Alberto Macré, Crispín Poveda, Rodolfo Aparicio, Alexander Guerra, Carlos Muñoz, Willy Serrano y Javier Rosado (Prensa).