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Panamá ya estableció a sus dos primeros lanzadores de inicio para el torneo

Cortesía | Los lanzadores Gilberto Chú y Enrique Saldaña.
Redacción Metro Libre
29 de julio de 2026

El internacional lanzador derecho Harold Araúz será el abridor de Panamá ante México cuando comience el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, dijo el coach de lanzadores Crispín Poveda, ayer cuando la Selección Nacional de Béisbol Mayor viajó ayer a República Dominicana, sede de este evento deportivo.

Araúz ha estado con Panamá en torneos internacionales de alto relieve, incluyendo el Clásico Mundial, y ahora le tocará abrir el partido inicial este 31 de julio, desde la 1:00 p.m. en el estadio Juan Pablo Duarte. Poveda también informó que el derecho coclesano Darío Agrazal abrirá ante Nicaragua en el segundo partido, previsto para las 9:00 a.m. del 1 de agosto.

Para el juego 3, ante Colombia, no se tiene aún un lanzador determinado, pero se informó que está entre Gilberto Chú y Enrique Saldaña. Con una combinación de experiencia, juventud y el orgullo de representar al país, la Selección tiene la convicción de luchar por los máximos honores.

La delegación: Lanzadores: Harold Araúz, Gilberto Chu, Pedro González, Alberto Guerrero, Kevin Miranda, Alain Pérez, Darío Agrazal, Kevin Rodríguez, Davis Romero y Enrique Saldaña. Receptores: Erasmo Caballero y Mario Sanjur. Cuadro Interior: Arod McKenzie, Edgard Muñoz, Jason Patterson, Héctor Rayo, Joshwan Wright y Abraham Rodríguez. Jardineros: Juan D. Alonso, Luis Castillo, José Mordock, Carlos Mosquera, Jhonny Santos y Jael Escobar. Cuerpo Técnico: Alberto Macré, Crispín Poveda, Rodolfo Aparicio, Alexander Guerra, Carlos Muñoz, Willy Serrano y Javier Rosado (Prensa).

B
es el grupo de Panamá en el torneo, junto a los equipos de México, Nicaragua y Colombia.
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