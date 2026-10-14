Arabia Saudita pospone un torneo de tenis tras los ataques hutíes

Las autoridades sauditas anunciaron el miércoles que se ha pospuesto el torneo internacional de tenis Six Kings Slam tras los mortales ataques de los hutíes contra Arabia Saudita.

La tercera edición de este lucrativo torneo de exhibición, prevista originalmente del 21 al 24 de octubre, ha sido aplazada al 27-30 de diciembre, según un comunicado difundido en X por Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento.

El torneo, que iba a ser difundido por la plataforma de "streaming" Netflix, debía reunir a seis de los mejores tenistas actuales del circuito masculino: Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alex de Miñaur y Learner Tien.

Este anuncio se produce tras más de una semana de ataques diarios sin precedentes contra la capital saudita de los hutíes de Yemen, movimiento proiraní.

Los hutíes reivindicaron el miércoles bombardeos contra una instalación de la petrolera Aramco y el aeropuerto de Riad, ocurridos el martes.

Se trata de una escalada en la guerra que los hutíes mantienen contra la coalición liderada por Riad, aliado desde 2015 del gobierno yemenita internacionalmente reconocido.

La estrategia de Arabia Saudita y otros países del Golfo en los últimos años de promover su imagen con la organización de grandes eventos deportivos ya se había visto alterada desde el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Irán a finales de febrero.

En abril, el Gran Premio de Fórmula 1 en Yedá, a orillas del mar Rojo, tuvo que ser cancelado, al igual que el de Baréin.

En tenis, las WTA Finals, que reúnen al final de cada temporada a las ocho mejores jugadoras del planeta, se celebrarán del 8 al 15 de noviembre en Indian Wells, en Estados Unidos, y no en Riad como estaba previsto inicialmente.

El fútbol tampoco se ha librado: la liga saudita anunció el martes el aplazamiento de tres partidos de la novena jornada del campeonato prevista para esta semana "por razones logísticas", en un contexto de intensificación de los ataques de los combatientes hutíes.

La víspera, el inicio de un partido de la Liga de Campeones de Asia entre un equipo uzbeko y el Al-Nassr, el club del astro portugués Cristiano Ronaldo, tuvo que retrasarse una hora tras la interceptación de un misil disparado por los hutíes.