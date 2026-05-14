Aprilia quiere aprovechar la baja de Marc Márquez en el GP de Cataluña

Los pilotos de Aprilia Jorge Martín y Marco Bezzecchi tratarán de aprovechar la ausencia del vigente campeón del mundo Marc Márquez (Ducati) en el Gran Premio de Cataluña, para aumentar su ventaja al frente del Mundial de MotoGP.

El siete veces campeón del mundo en la categoría reina del motociclismo no podrá correr en casa este fin de semana, tras la fuerte caída que sufrió el sábado pasado durante la carrera al esprint del GP de Francia.

Marc Márquez sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho de la que fue operado el domingo, el mismo día en que se sometió a una segunda intervención que había sido programada con antelación para tratar una lesión en el hombro derecho.

Martín y Bezzecchi aprovecharon que Márquez no pudiese puntuar en Le Mans para abrir una brecha en la clasificación con el piloto de Ducati, situado ahora a 70 y 71 puntos respectivamente del español y del italiano, tras sólo cinco de las 22 carreras de la temporada.

Montmeló podría ser escenario de un nuevo duelo entre los dos pilotos del equipo oficial italiano, una semana después de la lucha que mantuvieron en el circuito Bugatti.

"Conocen la sencilla regla que tenemos, que es el respeto mutuo, el hecho de respetar a la gente que trabaja en el equipo, en Noale, y de respetarse entre ellos", dijo Massimo Rivola, el jefe del equipo italiano.

"Mientras sigan esta regla sencilla, no habrá ningún problema. Evidentemente, solo uno puede ganar. Si es una Aprilia, a mí me vale", añadió.

Martín, campeón del mundo en 2024, vivió un fin de semana de ensueño en el circuito Bugatti, con dos victorias en la carrera al esprint y en el Gran Premio, que le han servido para volver al primer plano un año después de un inicio de temporada 2025 de pesadilla, marcado por varias lesiones graves, entre ellas un neumotórax.

El madrileño intentará rematar la faena ante la afición española el domingo y demostrar a su compañero de equipo, hasta ahora el mejor piloto, que no lo tendrá nada fácil para conservar el liderato del Mundial.

- "No somos enemigos" -

"Él es mi motivación. Cuando está bien, me permite sacar lo mejor de mí mismo", explicó Martín este jueves, añadiendo que "es mi referencia y tenemos la misma moto. Si él prueba algo que funciona, también es bueno para mí".

"Marco y yo tenemos una buena relación. Está claro que no somos amigos, pero tampoco somos enemigos; somos compañeros de equipo y siempre vamos a ayudarnos para batir a las otras marcas, ese es nuestro objetivo", insistió el español.

Bezzecchi también considera que ambos pilotos se impulsan mutuamente: "trabajamos bien, nuestro método funciona, así que no hay razón para que las cosas cambien".

Por otra parte, el italiano sigue considerando a Marc Márquez como uno de los favoritos al título mundial al final de la temporada: "Personalmente, nunca lo descarto de la lucha por el título".

"La temporada está empezando así que todo sigue abierto. Cuando vuelva, tendrá hambre de victoria y estará en condiciones de pelear contra nosotros", consideró Bezzecchi.