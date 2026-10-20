Anulada la condena por intento de violación del primer campeón olímpico tailandés

Un tribunal de apelación tailandés anuló el martes la condena pronunciada a comienzos de 2025 contra Somluck Kamsing, primer campeón olímpico del país, por intento de violación a una adolescente, pero confirmó su pena por el cargo de secuestro.

El exboxeador, actualmente de 53 años, había sido declarado culpable de secuestro de una menor con fines de agresión y de intento de violación, cargos por los que fue condenado a tres años de prisión.

Pero este martes, el tribunal regional de apelación de Khon Kaen (noreste) anuló la condena por tentativa de violación, al considerar que el testimonio de la víctima presentaba "incoherencias" y que no había ninguna prueba de coerción ni de amenazas.

La pena de Somluck se redujo a dos años de prisión, indicó el tribunal en un comunicado.

Somluck se convirtió en un héroe en Tailandia tras su medalla de oro en el peso pluma en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. También ganó títulos en los Juegos Asiáticos de 1994 y 1998, en Hiroshima y Bangkok, respectivamente.