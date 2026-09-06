Antonelli se afianza como líder del Mundial de F1 tras ganar en Monza con remontada

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que había salido desde la 19ª posición, ganó el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 tras una espectacular remontada y aumentó su ventaja al frente del Mundial, este domingo en el circuito de Monza.

Ante su público, el piloto de 20 años se impuso a su compañero de equipo George Russell, al que adelantó a cuatro vueltas del final de la carrera, y al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

"No me lo esperaba, gracias a todos por el apoyo. Es increíble, estoy muy feliz, nunca me lo hubiese imaginado. Un sueño que se cumple", dijo por radio un exultante Antonelli nada más ganar la prueba.

Es la séptima victoria de la temporada para el italiano, que gana por primera vez el Gran Premio de su país, y amplía su ventaja al frente del campeonato del mundo hasta los 66 puntos (267 puntos por los 201 de Russell).

- Russell y Verstappen en el podio -

Es el primer italiano que gana el Gran Premio local desde Ludovico Scarfiotti en 1966.

Max Verstappen terminó tercero con su Red Bull, por delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

El gran perdedor de la jornada fue Ferrari, que en su circuito vio como el británico Lewis Hamilton sólo pudo ser sexto, mientras que el monegasco Charles Leclerc protagonizó el incidente más importante de la carrera.

En la vuelta tres, luego de haber sido adelantado por Verstappen e intentar que Piastri no le superase también, Leclerc perdió el control de su monoplaza en la parabólica (un tramo del circuito) y el Ferrari acabó contra el muro.

La carrera tuvo que ser interrumpida durante 40 minutos mientras se reparaba el muro de seguridad. Pese a la violencia del choque, Leclerc salió por su propio pie del auto.

- Ferrari falla ante sus tifosi -

Aunque salió desde el fondo de la parrilla, penalizado por una sanción por haber cambiado de motor, Antonelli pasó a liderar la prueba tras solo 18 vueltas y acabó beneficiado por un cambio de neumáticos "gratuito" cuando apareció el coche de seguridad virtual en la vuelta 29, saliendo con un nuevo juego, mientras que Russell se mantuvo en pista.

Tras recortar una desventaja de 15 segundo y un primer intento fallido en la vuelta 49, Antonelli superó a su compañero de equipo una vuelta más tarde y conservó la posición en las tres últimas vueltas hasta cruzar primero la bandera a cuadros.

Es la segunda mayor remontada en la historia de la Fórmula 1, luego de que el inglés John Watson se impusiera en Long Beach (Estados Unidos) tras haber salido desde la 22ª posición en 1983.

El francés Pierre Gasly (Alpine), que dio la sorpresa el sábado al conseguir la pole position, acabó séptimo.

Su compañero en Alpine, el argentino Franco Colapinto, que al comienzo de la carrera peleó por el podio, acabó finalmente noveno, entre los dos pilotos de Racing Bulls (Arvid Lindblad y Yuki Tsunoda), que completaron el Top 10.