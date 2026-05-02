Antonelli logra en Miami su tercera pole seguida y Colapinto su mejor clasificación

El joven piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula 1, conquistó este sábado la pole position del Gran Premio de Miami, donde el argentino Franco Colapinto (Alpine) volvió a sobresalir con un octavo puesto.

Antonelli superó por 0.166 segundos al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y por 0.345 segundos al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que completaron el top-3 para una carrera envuelta en incertidumbre por las posibilidades de tormenta el domingo.

La nueva estrella de Mercedes firmó así su tercera pole consecutiva en un Gran Premio de esta temporada, en la que se ha erigido en el piloto más joven en liderar la Fórmula 1 a los 19 años.

Antonelli se resarció de su tropiezo en la carrera esprint pocas horas antes, en la que los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri acabaron con el dominio absoluto de Mercedes en las tres primeras carreras del calendario.

"Es increíble volver a estar en la pole otra vez", se felicitó el italiano.

"Fue un comienzo de día difícil con el esprint, donde las cosas no salieron a nuestro favor", reconoció el piloto de Mercedes, quien recibió en esa carrera una sanción de cinco segundos por exceder los límites de pista que le hizo caer del cuarto al sexto lugar.

Antonelli ya había conquistado la pole position de los dos Grandes Premios anteriores, en China y Japón, anotándose después el triunfo en ambas pruebas.

- Colapinto, octavo -

El británico Norris, vigente campeón mundial, partirá en cuarto lugar el domingo, por delante de George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari) y Piastri.

El octavo lugar se lo quedó Colapinto, igualando así su mejor resultado en una clasificación.

El argentino, de 22 años, está respondiendo al gran apoyo de la afición argentina en las gradas con uno de los mejores fines de semana de su carrera.

En un circuito en el que compite por primera vez, Colapinto ya había logrado también un octavo lugar en la parrilla para el esprint, que concluyó en la décima posición.

"En los circuitos que no conozco por alguna razón a veces ando mejor", afirmó. "Estoy contento. Creo que hice dos grandes clasificaciones ayer y hoy. Fueron todas vueltas muy buenas".

El inicio de la segunda parte de la clasificación se retrasó debido a un incendio en el motor del Audi del brasileño Gabriel Bortoleto, que lo obligó a detenerse en la pista.

Bortoleto, que partirá el domingo desde el fondo de la parrilla, fue uno de los eliminados en la primera parte de la sesión junto al español Fernando Alonso (Aston Martin) y al mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que terminó en el vigesimoprimer lugar.

- Los cambios "funcionan" -

Antes de la llegada de la lluvia, el circuito que rodea el Hard Rock Stadium volvió a ser un horno con 34°C a la sombra y más de 50º en el asfalto.

La sorpresa del día fue el rendimiento de Verstappen. En la pasada carrera de Japón, el tetracampeón mundial ni siquiera había logrado acceder a la tercera parte de la clasificación.

Red Bull parece haber aprovechado el parón forzado de cinco semanas por la cancelación de las pruebas de Baréin y Arabia Saudita a causa de la guerra en Oriente Medio.

Durante esta pausa fueron acordadas una serie de modificaciones al polémico reglamento técnico de esta temporada, que estableció nuevos monoplazas, de motor mitad eléctrico y mitad térmico, para favorecer los adelantamientos y el espectáculo en general.

"Sin duda el auto no ha estado bien en las últimas carreras y no me sentía cómodo con la configuración", recordó Mad Max, que había sido uno de los más feroces críticos de las nuevas normas.

"Las mejoras funcionan y han hecho que me sienta cómodo, así que ahora puedo atacar más", afirmó. "Estar en la primera fila es mucho mejor de lo que esperaba este fin de semana (...) Se ve la luz al final del túnel".

Antes del inicio del esprint se llevó a cabo un minuto de silencio en memoria del expiloto italiano de F1 Alex Zanardi, fallecido a los 59 años la noche del viernes en su país.