Antonelli busca honrar el legado de Senna con una victoria en Brasil

El flamante campeón de la Fórmula 1, el italiano Kimi Antonelli, afirmó este miércoles que sueña con ganar el Gran Premio de Brasil para rendir homenaje a su ídolo Ayrton Senna, cuyo legado considera una fuente permanente de inspiración dentro y fuera de las pistas.

"Si pudiera elegir una carrera para ganar, sería esta, aquí en Brasil", afirmó Antonelli durante una rueda de prensa en Sao Paulo.

"Sería maravilloso poder conseguir una victoria aquí y, en el futuro, incluso ganar un campeonato", dijo el piloto de Mercedes, quien se convirtió en México el pasado domingo en el campeón más joven de la historia de la F1, con apenas 20 años.

El italiano explicó que Senna representa mucho más que una referencia deportiva y destacó su dimensión humana y su compromiso con Brasil.

"Siempre que pueda intentaré mantener vivo el legado de Senna. No solo fue un gran piloto, sino también una persona muy especial fuera de la pista. Lo que hizo por Brasil fue extraordinario", dijo sobre el fallecido piloto brasileño.

Antonelli contó que tuvo la oportunidad de visitar a la familia del tricampeón brasileño y contemplar uno de sus monoplazas históricos, el de 1986.

"Su legado sigue siendo extraordinariamente fuerte en todo el mundo y me siento muy feliz y privilegiado de poder utilizar el número 12", agregó en alusión al número que usa en su bólido.

El piloto de Bolonia también dijo que el ambiente que encuentra en Brasil le hace sentir como si estuviera disputando una carrera en casa.

"El apoyo de los brasileños ha sido increíble. Aunque no sea una carrera en casa, realmente lo parece", afirmó, al destacar la pasión de los aficionados y el cariño que todavía despierta Senna.

En ese sentido, celebró la presencia de dos pilotos brasileños en la pista y expresó su deseo de poder competir con ellos por las primeras posiciones en el futuro.

"Se merecen tener un coche rápido porque son muy talentosos", sostuvo.

- "Concentrarme y disfrutar" -

Antonelli disputará el domingo en el circuito de Interlagos de Sao Paulo su primer Gran Premio tras haberse proclamado campeón de la F1.

Con 380 puntos, 119 más que el neerlandés Max Verstappen, ya no puede ser alcanzado en el liderato en los cuatro GP que faltan para concluir la temporada.

Más allá de su admiración por Senna, el italiano habló de la evolución de su mentalidad después de atravesar momentos complicados en su trayectoria.

El piloto reconoció que durante la temporada pasada llegó a preguntarse si tenía el nivel necesario para competir en la Fórmula 1.

"Me cuestioné muchas veces si realmente era lo suficientemente bueno para estar en la Fórmula 1", contó.

Tras analizar sus actuaciones durante el receso de invierno, identificó la preparación mental como uno de los factores determinantes para mejorar su rendimiento.

"La manera de afrontar cada sesión marcaba la diferencia. Este año he intentado tener siempre la actitud adecuada, concentrarme en lo importante y, sobre todo, disfrutar", explicó.

Antonelli también destacó el respaldo de su familia y del equipo Mercedes para superar los momentos difíciles y ganar confianza.

"Saber que tienes personas que te apoyan y a las que puedes acudir cuando atraviesas un momento complicado te da confianza", afirmó.

Finalmente, dijo que quiere convertirse en una referencia para los jóvenes que aspiran a competir en el automovilismo y transmitir valores como la humildad, el respeto y la perseverancia.

"Quiero demostrar que la edad es solamente un número y que puedes conseguir cualquier cosa que te propongas", sostuvo.