Antes de Wimbledon, los tenistas elevan el tono por el reparto de ingresos

La dotación económica de Wimbledon ha aumentado en un 20%, pero no es suficiente para las estrellas del tenis: las figuras de los circuitos ATP y WTA endurecieron su boicot mediático, lanzado en mayo en Roland Garros para reclamar un porcentaje mayor de los ingresos generados por los principales torneos.

En la capital francesa, el boicot consistió en reducir a 15 minutos el tiempo de intervención en las conferencias de prensa del tradicional "Media Day", previo al inicio de la competición, pero ahora se dará un paso más allá, ya que la mayor parte de los miembros del Top 10 mundial anunciaron el miércoles que extenderán esa limitación a toda la primera semana de Wimbledon, tercera cita anual del Grand Slam y que empieza al lunes en Londres.

La nueva medida afectará sobre todo a los medios con derechos de retransmisión televisiva, ya que las conferencias de prensa del "Media Day" o de después de los partidos en la primera semana del torneo no acostumbran a superar los diez minutos.

En París, los jugadores implicados en este movimiento de protesta impulsado en marzo de 2025, entre ellos los números uno mundiales Aryna Sabalenka y Jannik Sinner, limitaron sus conferencias de prensa a diez minutos y luego alimentaron la señal de televisión internacional durante cinco minutos.

Pero algunos jugadores teóricamente implicados en esta protesta rompieron esa limitación, como la luego campeona de Roland Garros, la rusa Mirra Andreeva, que superó ampliamente esos quince minutos de intervención.

- Del 15 al 22% -

La elección de ese número concreto de minutos no es arbitraria, sino que es una alusión directa al porcentaje -un poco menos del 15%- que los tenistas reciben actualmente de los ingresos generados por los torneos del Grand Slam.

Su reivindicación apunta a que el porcentaje se eleve a un 22% de aquí a 2030.

"Estamos sorprendidos y decepcionados por esta acción", reaccionaron el miércoles los organizadores de Wimbledon, en declaraciones a la agencia británica Press Association.

La extensión a Wimbledon del boicot mediático inaugurado en París supone una pequeña sorpresa, después de que la élite del tenis mundial recibiera de manera más bien favorable el aumento de un 20% respecto al año pasado del dinero para premios en Wimbledon, una medida anunciada el 11 de junio.

En un comunicado publicado por sus representantes (agentes de jugadores y el antiguo patrón de la WTA Larry Scott, principalmente), habían celebrado "un paso hacia adelante sincero y significativo" de los organizadores del Grand Slam londinense, que pagará más de 4 millones de euros (4,5 millones de dólares) a los campeones de los cuadros individuales y unos 93.000 euros (105.000 dólares) a los jugadores derrotados en la primera ronda.

Sin embargo, las estrellas del circuito estiman que sus reivindicaciones "estructurales" no han sido satisfechas.

- Boicot total "como último recurso" -

La veintena de jugadores y jugadoras movilizados —de la que ya no forma parte el ex número 1 mundial Novak Djokovic— reclama en particular que el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open los involucren más estrechamente en las decisiones que les conciernen, y que inviertan en su "bienestar" (salud, jubilación, maternidad...).

Agitada en mayo por Aryna Sabalenka, la hipótesis de un boicot de los torneos mayores por parte de los mejores jugadores del mundo sigue siendo, no obstante, poco probable.

"No creo que estemos cerca de un boicot" de este tipo, deslizaba en mayo a la AFP una fuente cercana a los tenistas.

"No digo que nunca vaya a ocurrir, pero sería más bien como último recurso", añadía, subrayando las distintas sensibilidades de un jugador a otro en cuanto a las medidas de protesta más adecuadas.

"Nadie tiene realmente interés en que no haya acuerdo", recalcaba en mayo el economista Christophe Lepetit ante la AFP.

"A los jugadores no les interesa, porque los Grand Slams les sirven enormemente para poder monetizar su talento ante los anunciantes (...) Y los organizadores de Grand Slam tampoco tienen interés (...) en encontrarse con boicots de todos o parte de los jugadores", insistía el director de estudios económicos del Centro de Derecho y Economía del Deporte (CDES).

En París, la revuelta se apaciguó rápidamente tras una reunión entre los organizadores de Roland Garros y representantes de los jugadores, considerada constructiva por ambas partes.