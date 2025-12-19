Angelinos de las Grandes Ligas llegan a acuerdo con familia de lanzador muerto en 2019

La familia del exjugador de los Angelinos de Los Ángeles Tyler Skaggs llegó este viernes a un acuerdo con el equipo de béisbol estadounidense por la muerte del lanzador en 2019 a causa de una sobredosis.

La viuda y los padres de Skaggs habían demandado a la franquicia angelina por homicidio culposo, alegando que la institución debería haber sabido que un empleado, el director de comunicaciones Eric Kay, le estaba proporcionando drogas ilegalmente al lanzador.

El acuerdo se alcanzó mientras un jurado en Los Ángeles deliberaba tras un juicio de dos meses.

"La familia Skaggs ha llegado a un acuerdo confidencial con Angels Baseball (Angelinos) que pone fin a un difícil proceso de seis años, permitiendo que nuestras familias se concentren en sanar", dijo la familia Skaggs en un comunicado después de que se anunciara el acuerdo en el tribunal.

"Estamos profundamente agradecidos con los miembros de este jurado y con nuestro equipo legal. Su compromiso y enfoque nos dieron fe, y ahora tenemos un cierre", agregó la nota.

"Este juicio expuso la verdad y esperamos que las Grandes Ligas de Béisbol ahora hagan su parte para responsabilizar a los Angelinos. Si bien nada puede traer de vuelta a Tyler, continuaremos honrando su memoria".

Skaggs, de 27 años, fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Texas hace seis años durante una gira de los Angelinos.

El lanzador murió tras consumir un analgésico de oxicodona falsificado que había sido mezclado con fentanilo y que le había sido proporcionado por Kay.

Kay fue posteriormente condenado por cargos federales de drogas y sentenciado a 22 años de prisión.

La viuda de Skaggs, Carli, y sus padres, Debbie Hetman y Darrell Skaggs, alegaron en su demanda que el equipo de las Grandes Ligas debía haber sabido que Kay estaba suministrando drogas al lanzador y a otros jugadores.

La franquicia argumentó que Kay no estaba actuando "dentro del ámbito de sus funciones" en el equipo y negó negligencia.