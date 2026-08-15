Andy Díaz gana el pulso a Pichardo por el oro europeo de triple salto

En un duelo de cubanos que representan a otros países, el italiano Andy Díaz se proclamó este sábado campeón de Europa de triple salto en Birmingham, por delante del portugués Pedro Pablo Pichardo, y se convirtió además en el cuarto atleta que más lejos ha llegado en la historia de la disciplina.

Díaz deslumbró al volar a 18,15 metros en su segundo intento, lo que le permitió batir el récord de Italia y establecer la mejor marca mundial de lo que va de temporada.

En la historia, solo el plusmarquista mundial británico Jonathan Edwards (18,29 m en 1995), el estadounidense Christian Taylor (18,21 m en 2015) y el cubano nacionalizado español Jordan Díaz (18,18 m en 2024) han saltado más que él.

Pichardo, campeón olímpico en 2021 y vigente campeón mundial de la prueba, tuvo que conformarse este sábado con la plata, con 17,76 metros como mayor distancia, mientras que el bronce fue para el también italiano Andrea Dallavalle (17,37 metros).

Andy Díaz, de 30 años, consigue así su primer gran título al aire libre, dos años después de haber sido bronce en los Juegos Olímpicos de París, donde Pichardo fue plata.

Hasta ahora, Andy Díaz había triunfado especialmente en grandes eventos en pista cubierta, donde se proclamó campeón en el Europeo indoor de 2025 y en los Mundiales bajo techo de 2025 y 2026.

Pichardo, de 33 años, llegó a ser campeón de Europa de triple salto en 2022, pero en las dos últimas ediciones de este evento se ha tenido que conformar con el segundo escalón del podio.

Hace dos años lo había privado del título, tras una tensa competencia en Roma, el cubano nacionalizado español Jordan Díaz, que unas semanas después fue también campeón en los Juegos Olímpicos en París.

Muy frenado por las lesiones desde su oro olímpico, con las dos últimas temporadas casi en blanco, Jordan Díaz no estaba presente en Birmingham para defender su título europeo.