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Andreeva vence a Pegula y es la primera finalista de las WTA Finals 2026

Andreeva vence a Pegula y es la primera finalista de las WTA Finals 2026
Mirra Andreeva celebra un punto en su victoria ante Jessica Pegula en semifinales de las WTA Finals en Indian Wells (California) el 14 de noviembre de 2026 MATTHEW STOCKMAN
AFP
14 de noviembre de 2026

La joven rusa Mirra Andreeva derrotó este sábado a la estadounidense Jessica Pegula en la primera semifinal de las WTA Finals, en Indian Wells (California), y se aseguró el ascenso al segundo lugar del ránking mundial.

Andreeva, actualmente tercera del escalafón, superó a Pegula, quinta, por 6-3 y 6-4 y sigue sin perder un solo set en este torneo que reúne a las ocho mejores tenistas del año.

La rusa de 19 años, debutante en las WTA Finals, pugnará el domingo por el título frente a la ganadora de la otra semifinal, que se disputaba más tarde, entre la checa Linda Noskova y la ucraniana Elina Svitolina.

Un triunfo el domingo redondearía una extraordinaria temporada para Andreeva, que incluyó su primer título de Grand Slam en Roland Garros en junio y ahora el asalto al segundo lugar del ránking desbancando a la bielorrusa Aryna Sabalenka.

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