Andreeva se enfrentará a Bartunkova en la final del WTA 1000 de Pekín

La tenista rusa Mirra Andreeva (5ª del ranking) buscará su cuarto título del año en el circuito femenino contra la checa Nikola Bartunkova (34ª) en la final del torneo WTA 1000 de Pekín.

Andreeva, 19 años y ganadora del último Roland Garros, se impuso a su compatriota Ekaterina Alexandrova (28ª) en sets corridos, por 7-6 (7/4) y 7-6 (7/3).

Menos problemas tuvo Bartunkova para derrotar a la también checa Karolina Muchova (8ª del mundo) por 6-3 y 6-0.

Para Bartunkova, 20 años, sería el primer título WTA de su carrera.

- Resultados de las semifinales del torneo de tenis de Pekín:

Mirra Andreeva (RUS/N.4) derrotó a Ekaterina Alexandrova (RUS/N.19) 7-6 (7/4), 7-6 (7/3)

Nikola Bartunková (CZE/N.26) a Karolína Muchová (CZE/N.7) 6-3, 6-0

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