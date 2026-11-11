Andreeva aplasta a Sabalenka y avanza a semifinales de las WTA Finals

La rusa Mirra Andreeva, campeona de Roland Garros, arrolló este miércoles a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 6-4 y 6-0 y se clasificó para las semifinales de las WTA Finals, mientras que la ucraniana Elina Svitolina mantuvo vivas sus opciones de avanzar.

Andreeva, de 19 años, remontó una desventaja de 4-1 en el primer set y encadenó 11 juegos consecutivos para sellar la victoria en apenas 62 minutos frente a la número dos mundial.

"¡Dios mío, estoy aún más feliz que después de mi primer partido!", dijo Andreeva. "Siento que podría jugar otros dos partidos, estoy llena de energía. Estoy muy emocionada. Estoy muy feliz".

La rusa, que disputa por primera vez las WTA Finals, conquistó este año tres títulos, entre ellos Roland Garros, el primer Grand Slam de su carrera.

Andreeva comenzó nerviosa frente a Sabalenka, pero logró cambiar el rumbo del encuentro al neutralizar los potentes servicios de la bielorrusa y castigarla desde el fondo de la pista con golpes profundos y consistentes.

El dominio de la rusa se volvió total cuando quebró para adelantarse 3-0 en el segundo parcial y dejó sin respuestas a una rival cada vez más frustrada por los errores y la falta de soluciones.

Sabalenka salvó tres oportunidades de quiebre con 0-40 en contra, pero Andreeva dispuso de una cuarta ocasión y la aprovechó para encaminar definitivamente una victoria sin sobresaltos.

La bielorrusa, de 28 años, atraviesa una temporada irregular en los grandes escenarios pese a haber conquistado los prestigiosos torneos de Indian Wells y Miami.

Aun así, Sabalenka conserva opciones de avanzar a las semifinales. Para ello, deberá vencer a Svitolina en su último compromiso de la fase de grupos, previsto para el viernes.

- Un paso más de Svitolina -

Más temprano, Svitolina remontó para derrotar a la checa Karolina Muchova por 3-6, 6-2 y 6-2 y mantenerse en la pelea por un lugar entre las cuatro mejores del torneo.

La ucraniana, campeona de las WTA Finals de 2018, no había regresado al torneo de cierre de temporada desde la edición de 2019.

Muchova dominó el primer set y quebró tres veces el servicio de Svitolina, pero la ucraniana reaccionó a tiempo y encadenó cinco juegos consecutivos en la segunda manga para recuperar el control del encuentro.

"No estaba contenta con el primer set", dijo Svitolina. "No jugué tan bien. Simplemente hice algunos ajustes, ajustes tácticos".

"Creo que también me ayudó ser más agresiva, porque fui demasiado pasiva en el primer set", agregó Svitolina.

Su segunda derrota consecutiva, combinada con la victoria de Andreeva, dejó a Muchova sin opciones de llegar a semifinales.

Las WTA Finals reúnen a las ocho mejores tenistas de la temporada y debían celebrarse inicialmente en Arabia Saudita, pero fueron trasladadas en julio a Indian Wells debido a la situación de inestabilidad generada por el conflicto militar en Oriente Medio.