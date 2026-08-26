Alta calidad y bajo riesgo: la Premier League apuesta por jugadores japoneses

"La Premier League del Sol Naciente"... Un número récord de jugadores japoneses milita en el prestigioso campeonato inglés esta temporada, reputados por su calidad, su precio asequible y el "riesgo reducido" de su adquisición.

Diez jugadores de Japón figuraban inscritos en equipos de la máxima categoría inglesa cuando la campaña arrancó el pasado fin de semana, y es posible que lleguen más antes de que cierre el mercado de fichajes.

Zion Suzuki fue el fichaje de mayor perfil con su llegada al Aston Villa; el exdefensa del Arsenal Takehiro Tomiyasu regresó a Londres con el Crystal Palace; el centrocampista Hidemasa Morita se incorporó al Hull City y Daizen Maeda dejó el Celtic para irse al Ipswich Town.

Se unen así a un grupo ya establecido de futbolistas nipones en la Premier League, entre los que se encuentran Kaoru Mitoma, del Brighton, Wataru Endo, del Liverpool, y Daichi Kamada, del Palace.

El agente FIFA Joel Pannick, de CAA Base, declaró a la AFP que los clubes ingleses tienen "una mayor confianza en que fichar a un jugador japonés es una buena decisión".

"No hay muchos ejemplos de clubes que firmen jugadores japoneses y tengan problemas con su adaptación, con su personalidad, con su integración en la plantilla, con la disciplina", afirmó Pannick, que tiene a unos 60 jugadores japoneses en cartera.

También en la Premier League están Ao Tanaka (Leeds), Kota Takai (Tottenham) y Tatsuhiro Sakamoto (Coventry).

El centrocampista Tanaka, que jugó 41 veces con Japón, llegó procedente del club alemán Fortuna Düsseldorf por apenas 3,3 millones de libras (ahora 4,5 millones de dólares) hace dos años.

- Primer arquero nipón -

Los jugadores japoneses en Inglaterra recorrieron un largo camino desde que Junichi Inamoto fichó por el Arsenal en 2001 y se marchó al Fulham un año después sin llegar a disputar un partido de Liga.

Hubo éxitos por el camino, como Shinji Kagawa, Shinji Okazaki, Takumi Minamino y Endo, todos campeones de la Premier.

Suzuki, de 24 años, se convertirá en el primer arquero japonés en jugar en la Premier League si debuta tras incorporarse al Aston Villa procedente del Parma italiano la semana pasada.

El veterano periodista japonés especializado en fútbol Yoshiyuki Osumi afirma que está "10 o 20 años adelantado a su tiempo para un portero japonés".

"Si puede jugar en la Premier League como portero, creo que eso tendría un gran impacto en el fútbol japonés", sostiene.

La adaptación de Suzuki a la Premier League se verá facilitada por el hecho de que ya puede comunicarse en inglés.

No todos sus compatriotas tuvieron esa capacidad en el pasado, pero cada vez más se dan cuenta de que poder hablar el idioma es crucial para triunfar en Europa.

- El idioma es clave -

Pannick afirma que su cliente Maya Yoshida inició un cambio de cultura cuando capitaneó a la selección nacional de Japón antes del Mundial de 2022 en Catar.

Pannick cuenta que Yoshida, que pasó casi ocho años en el Southampton, insistía en que cualquier jugador que se sentara en su mesa a la hora del almuerzo debía comunicarse en inglés.

"Esta generación actual de titulares de la selección nacional o de jugadores de plantilla en el Mundial, casi todos hablan inglés a un nivel bastante bueno".

La mayoría de los futbolistas japoneses pasan tiempo en ligas europeas más pequeñas, como las de Bélgica, Países Bajos o Portugal, antes de dar el salto a la Premier League.

El Championship se convirtió en otra escala habitual, y actualmente hay ocho jugadores japoneses en la segunda división inglesa.

Los cambios en las normas de permisos de trabajo tras el Brexit llevan a los clubes ingleses a buscar más fichajes fuera de Europa.

Osumi afirma que una mejora general en el nivel de los futbolistas japoneses les permite prosperar en la Premier League. Pero cree que un cambio en la naturaleza de la liga también hace que les resulte más fácil adaptarse.

"La Premier League se volvió más táctica, y hay más equipos que juegan como un bloque coordinado", afirma.

"Ese tipo de fútbol es algo a lo que los jugadores japoneses se adaptan con mucha facilidad.