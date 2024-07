Allyson Felix quiere "hacer más fácil" la vida a las atletas madres

Por primera vez desde Sídney-2000, la leyenda del atletismo Allyson Felix no participará en los Juegos Olímpicos, que comienzan el viernes en París, pero sigue trabajando por cambiar su deporte, incluso dos años después de su retirada.

A sus 38 años, la atleta femenina con más medallas de la historia (11 olímpicas de las cuales 7 de oro, 20 en Mundiales de las cuales 14 de oro) habló con la AFP sobre las perspectivas del atletismo en París-2024 y sobre su compromiso para ayudar a las atletas que son madres durante su carrera deportiva.

Pregunta: Por primera vez desde hace más de 20 años no va a participar en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo se siente?

Respuesta: "Es muy extraño. Hay momentos en los que me digo que debería estar ahí y activarme, prepararme para correr. Estuve en la Villa Olímpica el otro día y es una sensación realmente extraña. Pero por otro lado, tengo un sentimiento de inmensa gratitud por todas las ediciones en las que pude participar (cinco, desde Atenas en 2004 a Tokio en 2001) y voy ahora a vivirlos de otra manera, con mi familia, acudiendo a ver las competiciones".

P: ¿Hay pruebas que desea ver en particular en el atletismo?

R: "¡El esprint masculino! Creo que puede estar más reñido de lo que se piensa. Es difícil hacer un pronóstico, con Noah (Lyles, vigente triple campeón mundial) que parece en gran forma y que estuvo impresionante en las selecciones estadounidenses pero no creo que la victoria esté decidida de antemano. Está también Kishane (Thompson, jamaicano y líder de la clasificación de tiempos de 100 metros este año). Es nuevo, es interesante. Pero también quiero ver los 400 metros vallas, hombres y mujeres, y llevar a mi hija a ver la gimnasia y la natación".

P: Es la última estadounidense en haberse coronado en 200 metros, en Londres-2012. Este año su compatriota Gabby Thomas está entre las favoritas, ¿qué opina?

R: "Me esperaba que rindiera bien. Tenemos una muy buena relación y hablamos de manera regular. Creo que está en forma y que tiene confianza. Estoy deseando ver esos 200 metros. No sé cómo va Shericka (Jackson, la velocista jamaicana campeona del mundo en 2023), pero espero que todo el mundo esté en forma y que sea una gran batalla".

P: Desde hace varios años aboga por ayudar a las madres jóvenes a regresar al más alto nivel después de su embarazo y, este año, ha abierto la primera guardería de la Villa Olímpica. ¿Por qué esa idea?

R: "Me vino después de haber tenido a mi hija (en 2018). El primer año la llevaba a todas partes cuando competía y era muy difícil, así que cuando fui nombrada en la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (donde ahora es candidata a la reelección) quería de verdad poner las cosas más fáciles para las madres durante las competiciones. Los Juegos Olímpicos llegaban y pensé en esa idea de la guardería. Es un buen punto de partida pero cuidar a los niños es un enorme obstáculo (para las atletas que son madres) y quiero que la iniciativa vaya más allá de los Juegos, que se convierta en la norma en las grandes competiciones. Es mi prioridad pero hay también otras cosas por poner en marcha, sea a través de los fondos para financiar el cuidado de los niños, la ayuda para encontrar patrocinadores después del embarazo o para hacer las cosas sean en la práctica más sencillas".

P: Es posible que una mujer negra, Kamala Harris, se convierta en presidenta de Estados Unidos en noviembre y que lo sea cuando tengan lugar los Juegos Olímpicos de Los Angeles-2028. ¿Qué representaría para usted?

R: "Sería monumental. Hablando como madre de una niña negra, quiero ver algo así. Quiero que ella vea algo así, que vea que no hay limitaciones para lo que puede hacer. Por el trabajo que he realizado sobre la salud de las jóvenes que son madres, ya he trabajado con Kamala, así que sería realmente genial".