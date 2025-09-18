"Algún día batiré el récord del mundo", vaticina Paulino con su plata

La dominicana Marileidy Paulino, que se colgó este jueves la medalla de plata de los 400 metros del Mundial de atletismo de Tokio en una carrera antológica, confió en poder batir el récord del mundo en un futuro.

Paulino firmó la tercera mejor marca de la historia con 47 segundos y 98 centésimas y solo le privó de revalidar su título mundial la todavía más espectacular carrera de la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, segunda mejor marca de todos los tiempos con 47.78.

Ambas bajaron de los 48 segundos, algo que no hacía nadie desde 1985, y se aproximaron al viejo récord mundial de la alemana Marita Koch (47.60 en 1985).

"Hoy fue algo excepcional. Sigo teniendo fe en que algún día lograré ese récord del mundo. Ya entré dentro de los 47, así que algún día lo voy a conseguir", confió la campeona olímpica de la distancia.

Paulino cree que haber corrido en la calle 9, la más exterior de la pista, le perjudicó.

"Di todo lo mejor y gracias a Dios por todo. Pero el carril de arriba es un carril ciego, creo que corriendo en otro lo hubiera hecho mejor", señaló.

La estrella dominicana de 28 años lanzó un 'dardo' a la ganadora, Sydney McLaughlin-Levrone, que apenas corrió en la temporada de 400 metros.

"Yo solo pido que se corra todo el año, como hago yo. Yo estoy durando ya cinco años consecutivamente y nunca he dejado de correr", defendió.

"Me siento como la que he ganado. Me he mantenido cinco años ahí, no dejo de correr ninguna carrera porque me gusta lo que hago. No me importa y siempre lo hago", insistió.

Paulino se mostró además contenta de poder servir de ejemplo a los jóvenes de la República Dominicana por sus éxitos deportivos en los últimos años.

"Estoy muy contenta con eso y con ayudar al deporte. Para mí, había una generación que no estaba tomando los buenos caminos", estimó.