Alfonso Gerald Frazer, un pionero del boxeo panameño

Alfonso Gerald Frazer, nacido el 4 de enero de 1948, es un exboxeador panameño que marcó un hito en la historia del boxeo nacional al convertirse en campeón mundial del peso wélter ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), en 1972. Frazer, representó a Panamá en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, siendo uno de los pocos púgiles del país en competir tanto en el boxeo olímpico como en el profesional a nivel mundial.

Con apenas 17 años, Frazer participó en los Juegos Olímpicos en la categoría de las 126 libras (peso pluma), donde se enfrentó al keniano Philip Waruinge, cayendo por la vía rápida el 13 de octubre de 1964. Un año después, en 1965, dio el salto al boxeo profesional, iniciando una carrera que lo llevaría a la cúspide del deporte.

Conocido como “Peppermint”, Frazer alcanzó la gloria el 10 de marzo de 1972, cuando derrotó por decisión al argentino Nicolino Locche en el entonces Gimnasio Nuevo Panamá, coronándose campeón mundial del peso junior wélter, título reconocido por la WBA y de carácter lineal. Con esta hazaña, se convirtió en el primer y hasta ahora único boxeador panameño que, tras competir en unos Juegos Olímpicos, logró conquistar una corona mundial en el boxeo profesional.

Ese mismo año perdió el cinturón en su primera defensa al caer por nocaut ante el colombiano Antonio Cervantes, “Kid Pambelé”, rival con quien volvió a perder la revancha por nocaut técnico en 1973. Posteriormente, Frazer no volvió a disputar títulos mundiales.