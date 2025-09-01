Alexis Sánchez rescinde su contrato con el Udinese

El experimentado atacante chileno Alexis Sánchez, exjugador de grandes equipos europeos como Barcelona, Arsenal, Manchester United o Inter de Milán, rescindió su contrato con el Udinese, anunció el lunes ese club italiano.

"Aquí se separan los caminos del Udinese y de Alexis Sánchez. El club y la leyenda del club blanquinegro llegaron a un acuerdo para poner fin a su contrato", indicó el club de Friuli en un comunicado.

"Alexis será para siempre nuestro Niño Maravilla", concluye el texto, en referencia al apodo del futbolista chileno, de 36 años.

Alexis Sánchez había regresado al Udinese en agosto de 2024, desde el Inter de Milán.

Había iniciado precisamente en ese equipo su carrera en Europa, en 2008, antes de su periplo por el Barcelona (2011-2014), el Arsenal (2014-2018), el Manchester United (2018-2020), el Inter de Milán (2019-2022 y 2023-2024) y el Marsella (2022-2023).

En su exitosa carrera en el fútbol de clubes, Alexis Sánchez firmó 220 tantos en 796 partidos, teniendo en cuenta todas las competiciones, pero ninguno en su segunda etapa en Udine.

Con Chile, del que es el máximo artillero histórico con 51 dianas en 168 cotejos, fue campeón de la Copa América en 2015 y 2016.

Al igual que los restantes miembros activos de la llamada generación dorada de La Roja, Sánchez no fue convocado para el cierre del clasificatorio sudamericano con rumbo al Mundial de 2026.

La selección chilena es colista y ya no tiene opciones de clasificar a la cita norteamericana.