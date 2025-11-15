Álex Márquez gana carrera esprint del GP de Valencia de MotoGP

El español Álex Márquez (Ducati-Gresini) ganó este sábado la carrera esprint del Gran Premio de Valencia, la 22ª y última prueba de la temporada de MotoGP, mientras que su compatriota Pedro Acosta (KTM) quedó segundo.

El italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) completó el podio de esta carrera de sólo 13 vueltas (en comparación con las 27 del Gran Premio del domingo), que otorga puntos para el campeonato.

Saliendo desde la pole position por quinta vez esta temporada, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) cruzó la línea de meta en quinto lugar, por delante del campeón del mundo de 2021, Fabio Quartararo, que terminó séptimo con su Yamaha.

El campeón del mundo 2024 Jorge Martín (Aprilia), que regresó a la competición tras lesionarse a finales de septiembre en una caída en Japón, terminó en el vigésimo segundo y último puesto.

En el mundial, Bezzecchi tiene asegurado el tercer puesto. Su último rival en la lucha por el podio final, el doble campeón del mundo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), acabó en la decimocuarta posición en el esprint, por lo que cae al quinto puesto de la clasificación general, detrás de Acosta.

Marc Márquez (Ducati), lesionado y ya proclamado campeón de la categoría reina, descartó participar en la última carrera del año.