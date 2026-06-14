Alemania sí convence y logra ante Curazao la primera goleada del Mundial

Un día después del discreto empate de Brasil (1-1 contra Marruecos), Alemania fue la segunda superpotencia en entrar en acción en el Mundial 2026 y lo hizo con autoridad, al firmar la primera goleada del torneo con un contundente 7-1 sobre la modesta Curazao.

Con este triunfo, Alemania da un primer paso para dejar atrás las eliminaciones en la fase de grupos de los Mundiales de 2018 y 2022, dos campañas decepcionantes para la tetracampeona mundial.

"Fue interesante ver cómo iba a reaccionar el equipo a eso porque, por supuesto, tenemos en mente los dos últimos torneos", admitió el seleccionador Julian Nagelsmann.

El técnico consideró que Alemania mostró "paciencia" y jugó con "la intensidad adecuada", además de ofrecer una actuación que invita al optimismo de cara al resto del torneo.

Con la base del Bayern (Neuer, Kimmich, Musiala) y una delantera "inglesa" (Wirtz y Havertz), la Mannschaft se dio un festín ante la valiente selección caribeña, que durante unos minutos soñó con algo grande.

- Doblete de Havertz -

Fue cuando Liviano Comenencia superó a Manuel Neuer para colocar el provisional 1-1 en el marcador (21'), el primer gol de Curazao en un Mundial, enloqueciendo a los 4.000 seguidores de la Blue Wave que se dieron cita en el Estadio de Houston.

Pero una Mannschaft que fue de menos a más acabó arrollando a los caribeños con una lluvia de goles y el doblete de Kai Havertz, que se une así al estadounidense Folarin Balogun como los únicos bigoleadores hasta ahora del torneo.

"No es una vergüenza contra un equipo como ése. Ese equipo vale 850 millones y Curazao, 25", declaró el veterano técnico neerlandés Dick Advocaat, DT de Curazao.

El debut arrollador de Alemania contrasta con la discreta actuación el sábado de Brasil, aunque no se puede comparar por el rival que tuvieron enfrente: una modesta selección debutante en el caso de los germanos, por la vigente campeona africana y semifinalista en la última edición en el caso de la Seleçao.

En su duelo frente a los caribeños, Alemania contó con el apoyo mayoritario en las gradas, incluyendo el afamado técnico Jürgen Klopp. También a distancia, donde sus seguidores se reunieron en lugares públicos en varias ciudades para seguir en directo el partido y celebrar la victoria.

- Irán llega a EEUU -

Tras una noche de celebraciones en Nueva York por el histórico título de los Knicks en la NBA, que dejaron un saldo de 63 detenidos, las autoridades estadounidenses dirigen ya su mirada a la otra punta del país, a Los Ángeles, donde se espera la llegada este domingo del seleccionado de Irán.

En plena guerra en Oriente Medio, los iraníes viajaron desde su base en Tijuana (norte de México) para disputar el primer partido de los tres que jugará en territorio estadounidense, frente a Nueva Zelanda.

Los Ángeles cuenta con la mayor diáspora iraní en el mundo, la mayoría opuesta al régimen de los ayatolás, por lo que se prevé que el lunes haya manifestaciones contra el gobierno de Teherán tanto dentro como fuera del SoFi Stadium.

Anticipándose a estos acontecimientos previsibles, el presidente de la federación iraní, Medhi Taj, instó a la FIFA a que sólo permita la bandera oficial en el estadio e impida la muestra del estandarte de la época prerrevolucuonaria del Sha que exhiben los opositores.

Uruguay, otra selección que tenía previsto viajar este domingo a Estados Unidos, permanece por el momento en Cancún, sede elegida por el combinado dirigido por Marcelo Bielsa como campo base, debido a un problema con el vuelo que debía trasladar a la Celeste a Miami, donde debutará el lunes ante Arabia Saudita.

"Por problemas ajenos a la AUF, se atrasó la salida desde México. El plantel descansa en el hotel", informó la Asociación Uruguaya (AUF), precisando que la FIFA, responsable del vuelo, comunicará la nueva hora de salida y los horarios de las conferencias de prensa.