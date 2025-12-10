Alemania elimina a Brasil en cuartos de final del Mundial de balonmano femenino

La selección alemana de balonmano femenino accedió este martes a las semifinales del Mundial al vencer 30-23 a Brasil en los cuartos de final disputados en Dortmund.

Coanfitriona del torneo junto a Países Bajos, Alemania luchará por un boleto en la final contra Francia o Dinamarca, en las que serán las primeras semifinales entre todas las competiciones para el equipo germano desde 2008.

Tras caer en los cuartos de final, Brasil repite el resultado obtenido el pasado verano boreal en los Juegos Olímpicos de París 2024.