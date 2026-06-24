Alemania, el muro entre Ecuador y el infierno en el Mundial

La tarea es titánica y el viento sopla en contra. Si Ecuador quiere seguir en el Mundial deberá vencer a la imbatible y clasificada Alemania el jueves, a las afueras de Nueva York, en el cierre del Grupo E.

La Tricolor buscará a toda costa evitar el infierno de la eliminación en primera ronda de la flamante Copa del Mundo de 48 equipos.

Volver a casa antes de tiempo ya es doloroso, pero la herida puede arder más para un equipo que transitó con paso fuerte la eliminatoria sudamericana, apenas por detrás de la Argentina de Lionel Messi.

Pero en Norteamérica sus peores miedos se hicieron realidad y sus mayores certezas se hicieron boronas: el ataque no ha funcionado y la defensa flaqueó en un momento inesperado.

Enner Valencia, autor de seis de los últimos siete tantos ecuatorianos en la pasarela más prestigiosa del fútbol, está peleado con el gol. Y en tiempos de redes sociales las críticas no tienen ni piedad ni tregua.

A los 36 años, el goleador histórico de Ecuador vive en agónica espera para celebrar su diana 50 con su país. No pudo celebrar ante Costa de Marfil (derrota 1-0), tampoco en los cinco tiros a puerta que tuvo frente a Curazao (0-0).

- "Sigan teniendo fe" -

Su mal momento, sin embargo, no es sorprendente. En la eliminatoria, el equipo que dirige Sebastián Beccacece tuvo junto a Paraguay la peor ofensiva de las selecciones sudamericanas que clasificaron al torneo en Norteamérica: 14 tantos en 18 partidos.

Frente a Curazao, el portero Eloy Room protagonizó hasta 15 atajadas, a una del récord mundialista del estadounidense Tim Howard. La bola no entró.

El entrenador argentino, muy cuestionado por la afición, nunca escondió los problemas para anotar, pero confiaba en que se diluyeran en su estreno como técnico mundialista con Superman Valencia como héroe.

La feria del desperdicio ante Curazao (1 punto), un debutante en la cita máxima del balompié, cayó mal en Ecuador y dejó mal parada a la selección andina (1 punto).

A la Tricolor solo le sirve derrotar a los tetracampeones alemanes (6 pts) para aspirar a quedarse con el pase directo restante o entrar a dieciseisavos como uno de los ocho mejores terceros.

La primera opción luce complicada, pues precisa vencer en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, y que los caribeños derroten a Costa de Marfil (3 pts) el jueves en Filadelfia.

"Sigan teniendo fe, que nuestra fe sigue intacta, sigue intacta porque mientras que tengamos vida vamos a pelear hasta el final", pidió Valencia a sus compatriotas en una entrevista con la Conmebol.

- Defensa como sostén -

Para mantenerse a flote en su quinta Copa del Mundo Ecuador deberá también custodiar su defensa de la delantera que más goles ha anotado en Norteamérica: nueve en dos partidos, un saldo engordado gracias a la paliza 7-1 ante Curazao en el debut.

Aunque clasificada, la Mannschaft de Julian Nagelsmann quiere asegurar el primer lugar para, en teoría, enfrentar a un rival más débil en la siguiente instancia.

"Tenemos grandes aspiraciones", dijo el entrenador más joven del torneo, de 38 años, tras obtener el pase.

El ataque de Jamal Musiala, Kai Havertz, Florian Wirtz y Leroy Sané pondrá a prueba a una defensa formada por jugadores de élite como Willian Pacho, Piero Hincapié y el volante Moisés Caicedo.

Pero en su primera prueba de exigencia, ante los marfileños Yan Diomandé y Amad Diallo, la retaguardia ecuatoriana dobló las rodillas instantes antes de que cayera el telón.

Muy presionada, la generación dorada andina, que empezó el Mundial con una racha de invencibilidad de 19 partidos, se jugará los restos ante un rival al que Ecuador nunca ha vencido (dos encuentros, dos derrotas).

Gane o pierda, deberá responder los interrogantes de cómo un equipo que estaba llamado a ser revelación acabó sufriendo para clasificar o despidiéndose antes de tiempo.