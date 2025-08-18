Alcaraz y Sinner, la nueva tiranía del tenis, se reencuentran en la final de Cincinnati

Protagonistas de una de las grandes rivalidades del deporte actual, el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner librarán el lunes en el Masters 1000 de Cincinnati su cuarta final de este año.

Sinner, el número uno mundial, defenderá la corona del torneo frente a un Alcaraz que quiere sumarla por primera vez a su vitrina.

El ganador del duelo, que arrancará a las 15H00 locales (19H00 GMT), definirá también quién llega como máximo favorito al Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año, que se pone en marcha el 24 agosto en Nueva York.

Alcaraz, de 22 años, y Sinner, de 24 recién cumplidos el sábado, monopolizan el botín de grandes títulos que hasta hace poco se repartían Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer.

Entre los dos se dividen los siete trofeos de Grand Slam que han estado en liza entre 2024 y 2025, tres al bolsillo del español y cuatro al italiano.

Este año han recrudecido aún más su dominio en el circuito y nadie ha podido apartar a Alcaraz de las finales en sus últimos siete torneos disputados.

Sinner sólo ha tropezado antes de la última instancia en un evento de esta temporada, en la que estuvo suspendido tres meses por su doble positivo en controles antidopaje de 2024.

Djokovic, el último campeón de Grand Slam antes del nuevo régimen, prefirió ausentarse de Cincinnati y reservar fuerzas para desafiar a sus jóvenes sucesores en el US Open.

Sin el gigante serbio, de 38 años, toda la atención se enfocó en el trayecto de Alcaraz y Sinner hacia su reencuentro del lunes, 36 días después de que colisionaran en la final de Wimbledon.

Ese día el italiano asestó la primera derrota de Alcaraz en finales de Grand Slam y se rehízo de su debacle anterior en Roland Garros, donde se le escapó el trofeo de las manos cuando tenía dos sets de ventaja ante el murciano.

En mayo, Alcaraz también le arruinó el festejo ante su público en la final del Masters 1000 de Roma.

- "El mejor en este momento" -

La del lunes será así la cuarta final entre ambos de los últimos tres meses y la primera en pista rápida, una superficie en la que Sinner lleva 26 partidos invicto.

"Creo que Jannik, sin lugar a dudas, es el mejor jugador del mundo sobre pista dura. Y probablemente sobre cualquier superficie en este momento", le alabó Alcaraz tras superar las semifinales del sábado ante el alemán Alexander Zverev, quien jugó visiblemente indispuesto el segundo set.

"Estoy deseando jugar contra él otra vez", aseguró. "Gracias a él muestro mi mejor tenis y para la gente también es genial porque nos llevamos hasta el límite".

"Estoy listo para el desafío", avisó Alcaraz, que sigue dominando el historial particular con ocho victorias en 13 enfrentamientos.

El número dos mundial, que en este escenario perdió una memorable final en 2023 ante Djokovic, cedió sets este año ante Damir Dzumhur y Andrey Rublev.

La trayectoria de Sinner ha sido por ahora inmaculada, beneficiándose también de un sorteo más amable.

El defensor del título vio además cómo el semidesconocido Térence Atmane, 136 del ranking, le retiraba del camino a aspirantes como Taylor Fritz y Holger Rune.

En semifinales, Sinner despertó del sueño al francés y se empezó a mentalizar para otra prueba de fuego ante su némesis española.

"El lunes será un partido difícil pero las finales es el lugar donde quiero estar en los torneos", remarcó. "Como normalmente se juegan el domingo, suelo decir que el domingo es un gran día para jugar, pero aquí será el lunes y será muy especial".