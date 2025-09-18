Alcaraz y el debut de Fonseca, grandes atracciones de una renovada Laver Cup

Flamante campeón del US Open y número uno mundial, el español Carlos Alcaraz regresa a la pista esta semana en San Francisco, Estados Unidos, para una edición de la Laver Cup con novedades, entre ellas el estreno de la joya brasileña João Fonseca.

A sus 19 años, Fonseca será el tenista más joven en participar en este torneo impulsado por Roger Federer que enfrenta a un combinado europeo con otro del resto del mundo.

Esta octava edición de la Laver Cup, competencia indoor en pista rápida, se desarrollará entre viernes y domingo en el Chase Center, el hogar de los Golden State Warriors de la NBA.

Fonseca, al igual que el argentino Francisco Cerúndolo, se pondrá a las órdenes de Andre Agassi, el nuevo capitán del Equipo Mundo.

El estadounidense tomará el testigo de John McEnroe y el francés Yannick Noah el de Björn Borg en el Equipo Europa, en los primeros recambios en los banquillos que se registran en este torneo.

Noah tendrá la misión de defender el título logrado por el Equipo Europa el año pasado en Vancouver, Canadá, sin poder contar con el italiano Jannik Sinner ni con el serbio Novak Djokovic, segundo y cuarto del ranking de la ATP.

Sinner, quien se ha repartido los cuatro títulos de Grand Slam del año con Alcaraz, nunca ha participado en esta competición mientras que Djokovic está ausente desde la recordada cita de 2022 en Londres, que vivió la emotiva despedida del tenis de Federer.

En aquella ocasión la Laver Cup permitió que Djokovic, Federer y Rafael Nadal, el llamado "Big 3" del tenis masculino, fueran compañeros por un día.

Alcaraz, en cambio, seguirá sin tener de momento esa experiencia con Sinner.

En su debut de 2024 en Berlín, el español ganó sus dos partidos individuales y uno de los dos que disputó en dobles. El Equipo Europa, que no triunfaba desde 2021, agrandó su dominio del palmarés con un quinto título de los siete que han estado en juego.

- Bajas sensibles -

Alcaraz, de 22 años, llegó el lunes a San Francisco luciendo su eterna sonrisa y el pelo color platino con el que celebró su victoria del 7 de septiembre ante Sinner en la final del Abierto de Estados Unidos.

El español estará secundado en el combinado europeo por el alemán Alexander Zverev, el danés Holger Rune, el noruego Casper Ruud, el checo Jakub Mensik y el italiano Flavio Cobolli.

Además de Fonseca y Cerúndolo, en el Equipo Mundo competirán los estadounidenses Taylor Fritz, Reilly Opelka y Alex Michelsen y el australiano Alex de Miñaur.

El estadounidense Ben Shelton y el inglés Jack Draper, número seis y siete de la ATP, no pudieron ser reclutados por lesión.

Antes de debutar, Fonseca ya cumplió un sueño en San Francisco al saludar por primera vez a su ídolo Federer.

"Me dijeron hace 10 minutos que iba a conocer a Roger y mis manos están sudando", le dijo la perla brasileña al maestro suizo en su encuentro del martes en la pista.

"Es un placer, felicidades por lo que has logrado hasta ahora", le respondió un sonriente Federer.

Fonseca, al que figuras como Alcaraz y Djokovic proyectan como próxima estrella del circuito, fue este año uno de los tenistas más jóvenes de la historia en conquistar un torneo de la ATP, con su triunfo en febrero en Buenos Aires, y en ganar partidos en los cuatro torneos de Grand Slam de una temporada.

Para Cerúndolo, de 27 años y número 21 mundial, es su tercera convocatoria seguida. El año pasado se erigió como el primer argentino en ganar un partido en la Laver Cup, ya que su único predecesor, Diego Schwartzman, cayó en sus tres duelos en 2018, 2021 y 2022.

De acuerdo con las normas, los partidos del viernes entregarán un punto a cada equipo ganador, los del sábado dos y los del domingo tres. El título se otorga al primer combinado que alcance 13 puntos.

Los juegos, tanto en individuales como en dobles, se disputan al mejor de tres sets pero el último parcial, en caso de necesitarse, tendrá la forma de un supertiebreak de 10 puntos.