Alcaraz supera a un indispuesto Zverev para pisar su segunda final en Cincinnati

El español Carlos Alcaraz superó el sábado las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati ante un Alexander Zverev disminuido físicamente y pugnará por el título contra su gran rival, el italiano Jannik Sinner.

Alcaraz, segundo del ránking de la ATP, venció por 6-4 y 6-3 a Zverev, tercero del escalafón, que disputó el último set limitado físicamente bajo el fuerte calor y humedad en Cincinnati (Ohio).

"Nunca es fácil jugar contra alguien que no se siente al cien por cien y para mí es aún más difícil hacerlo contra Sascha", declaró Alcaraz. "Es un gran jugador y una gran persona, tenemos una gran relación".

"Comenzamos muy bien el partido, buenos intercambios, gran nivel, pero de repente se comenzó a sentir mal", relató. "Mi foco entonces estaba en cómo se sentía él en lugar de centrarme en mi juego. Fue una situación muy difícil y le deseo lo mejor".

El ex número uno mundial peleará el lunes por su primer título del Masters 1000 de Cincinnati después de la final perdida en 2023 ante Novak Djokovic.

Desde abril, Alcaraz encadena siete torneos consecutivos llegando a la final.

Tres de esas finales le enfrentaron a Sinner, con dos triunfos del español en la arcilla del Masters 1000 de Roma y Roland Garros y el más reciente del italiano sobre la hierba de Wimbledon.

"Estoy deseando jugar contra él otra vez", aseguró Alcaraz. "Gracias a él muestro mi mejor tenis y para la gente también es genial porque nos llevamos hasta el límite. Estoy listo para el desafío".

Este sábado, el español afrontaba su mayor examen del torneo frente a Zverev, que tenía un registro favorable de seis victorias en sus 11 duelos previos.

Sin embargo, el alemán, que es diabético, se presentaba en su segunda semifinal seguida de Masters 1000 entre dudas por el malestar que sufrió en los cuartos de final ante Ben Shelton, cuando padeció mareos y problemas para respirar.

- En pista hasta el final -

Alcaraz se apoderó del primer set mostrando su mejor versión al servicio y con una mayor efectividad en los momentos clave.

Después de que el juego se interrumpiera para atender a un espectador, Zverev dispuso de tres pelotas de 'break' de las que Alcaraz logró escapar sin daño.

El español, en cambio, aprovechó su opción de quiebre con una valiente subida a la red y conservó su servicio para anotarse el set, sellado con su noveno 'ace'.

Alcaraz golpeó de nuevo rompiendo a la primera el saque de un Zverev que comenzaba a dar señales de su malestar pero, en un giro inesperado, le permitió recomponerse con un breve cortorcircuito.

Encadenando tres doble faltas consecutivas, Alcaraz le entregó en bandeja el primer 'break' al alemán, que todavía ganó otro juego mientras tomaba breves pausas apoyándose en su raqueta o sentándose en la pista.

Zverev recibió entonces atención médica y pasó brevemente por el vestuario, pero a la vuelta seguía mostrándose limitado en los intercambios.

El juez de silla le permitió después otro respiro para cambiarse las zapatillas, pero Zverev nunca recuperó el aliento y apenas pudo mantenerse en pista para evitar abandonar el partido.