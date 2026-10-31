Alcaraz se deshace en dos sets de Medvedev para alcanzar la final en Viena

Carlos Alcaraz derrotó a Daniil Medvedev por 6-4, 7-6 (7/2), este sábado en su semifinal del torneo de Viena, y el domingo disputará la final ante el ganador del duelo entre el próximo N.1 del mundo, Alexander Zverev, y Alex de Miñaur.

La victoria del español, siete veces ganador de torneos del Grand Slam, prolongó su racha sin perder en torneos de categoría ATP 500 esta temporada a 15 partidos.

Para el derrotado Medvedev fue, no obstante, una semana fructífera, ya que aseguró al ex número uno del mundo su plaza en el Masters ATP de final de temporada el próximo mes.

Alcaraz había perdido ante Medvedev en su último enfrentamiento, el pasado marzo en Indian Wells, y el tenista murciano ha tenido un año 2026 muy condicionado por una larga baja por una lesión en la muñeca derecha, que le tuvo sin competir desde mediados de abril hasta agosto.

Poco a poco va recuperando su nivel y a principios de este mes se apuntó el ATP 500 de Tokio, aunque luego cayó en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái.

Alcaraz anunció a mediados de este mes su presencia en este torneo de Viena, después de que se confirmara el aplazamiento de una lucrativa exhibición en Arabia Saudita, el Six Kings Slam, donde debía estar del 21 al 24 de octubre.