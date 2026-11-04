Alcaraz se clasifica a octavos del Masters 1000 de París

El número 3 del mundo, Carlos Alcaraz, cumplió en su entrada en liza en el Masters 1000 de París al eliminar este miércoles al estadounidense Alex Michelsen (35º) por 7-6 (7/4) y 6-3 en segunda ronda.

Algo más de un mes después de su único enfrentamiento previo, en Tokio, el español de 23 años, segundo cabeza de serie y exento de primera ronda, volvió a salir vencedor ante Michelsen, cuartofinalista del último US Open.

Alcaraz, que nunca ha superado los cuartos de final del torneo parisino, se enfrentará en octavos de final al italiano Matteo Berrettini (43º), que poco antes se deshizo del francés Ugo Humbert (38º) por 7-6 (7/3), 7-5.

Unas horas después de las eliminaciones sucesivas del nuevo número uno mundial, Alexander Zverev, y de Novak Djokovic, Alcaraz siguió su camino gracias a sus numerosos winners (26 frente a 12 de Michelsen), pese a un alto número de errores no forzados (31 frente a 23).

El murciano, ganador del ATP 500 de Viena el domingo, no tardó en lograr el break (con 2-2), antes de ceder inmediatamente su ventaja. Luego, cuando iba 4/1 abajo en el tie-break, encadenó los seis puntos siguientes para llevarse el primer set (7/4).

En el segundo, el ganador de siete Grand Slams tuvo que salvar una bola de break (con 3-3) y, en el juego siguiente, fue él quien dispuso de tres oportunidades para lograr el break y cerrar el set con su servicio (6-3).

"Ha sido un día realmente complicado para los jugadores de arriba, pero yo intento no pensar en eso y salgo a la pista para jugar lo mejor posible y disfrutar. Eso es lo que he intentado hacer hoy", declaró Alcaraz al término del partido.

"Diría que hoy recibí un gran feedback para entender cómo debo jugar en esta pista, cómo debo moverme, entiendo el juego, así que estoy deseando volver a jugar mañana", aseguró.